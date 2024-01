Empresas.- Empleados de AstraZeneca regeneran bosques de ribera en Torremocha de Jarama y en Batres

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 200 empleados de AstraZeneca han participado en el voluntariado 'Ciencia y Conciencia' dedicado a la regeneración de bosques de ribera en las localidades madrileñas de Torremocha de Jarama y Batres, a través del cual han plantado 200 árboles.

A través de esta labor de divulgación, desde AstraZeneca España afirman que tienen previsto alcanzar la plantación de 50.000 árboles a través de proyectos con impacto ambiental, social y económico y, de esta manera, promover la compensación de CO2 y mitigar el cambio climático, además de poner en valor los recursos naturales locales.

En esta ocasión, el número de árboles plantados corresponde con el número de publicaciones científicas que se han gestionado en 2023 desde sus cinco áreas terapéuticas entre las que destacan Oncología, Enfermedades Raras, Cardiovascular, Renal y Metabolismo, Respiratorio e Inmunología y Vacunas e Inmunoterapias.

De estas 200 publicaciones, 59 son artículos revisados por pares, la mayoría de ellos publicados en revistas de sus respectivas áreas, como el 'Journal of Investigational Allergology Cliniacl Inmunology' (JIACI), el 'European Journal of Heart Failure' y 'Journals of the American College of Cardiology'. Asimismo, las otras publicaciones han sido presentadas en congresos nacionales e internacionales.

Desde AstraZeneca destacan que la reforestación de los bosques no solo repercute en beneficios ecosistémicos en la absorción de CO2, sino que también fortalece la protección del suelo contra la erosión, promueve la restauración hidrológica forestal y crea corredores ecológicos para aumentar la biodiversidad.

En palabras de la directora médica y de Asuntos Regulatorios de AstraZeneca, Ana Pérez, "la sostenibilidad es un pilar fundamental para AstraZeneca, con el compromiso de tener un impacto positivo" en el entorno.

"Además, otra de nuestras prioridades es avanzar la ciencia y fomentar la investigación en España, mediante la realización de estudios y proyectos de gran impacto en la comunidad científica", añade.

Asimismo, la compañía está implementando diferentes proyectos para limitar el impacto medioambiental en todos sus procesos y potenciando la inversión en recursos basados en la naturaleza, habiendo alcanzado el 100 por ciento de electricidad importada de fuentes renovables.

A través de la estrategia 'Ambition Zero Carbon', se ha comprometido lograr cero emisiones de carbono en sus operaciones globales para 2025 y garantizar que su cadena de valor tenga una huella de carbono negativa para 2030.