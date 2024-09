Empresas.- Dentaid lanza la línea PHB Time To Care, inspirada en el concepto 'Cuidarse empieza por la boca'

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dentaid presenta una formulación pionera en las rutinas de cuidado bucal con la innovadora gama de 'PHB: Time to Care', una línea que pretende "revolucionar" el cuidado bucal, ofreciendo soluciones basadas en el bienestar integral, siguiendo la tendencia de autocuidado que, recuerdan, "ha transformado la manera en que las personas cuidan su piel y su cabello".

'PHB Time to Care' se distingue por su enfoque pionero al fusionar ciencia, innovación y bienestar. Inspirada en el concepto de que cuidarse empieza por la boca, esta nueva gama de productos no solo mejora la salud bucal, sino que también se alinea con la creciente tendencia de integrar el cuidado de la boca en las rutinas diarias de bienestar.

Rosa Tarragó, higienista dental de atención primaria y presidenta de la Asociación de Higienistas Dentales de Aragón, explica que "es importante crear una experiencia con atención plena en los momentos de cepillado e higiene, y aunque se ha avanzado mucho y la conciencia sobre la importancia del autocuidado está en aumento, aún queda mucho camino por recorrer".

"Todos conocemos las rutinas de skin care, pero también es esencial, cada vez más personas están comprometidas con mantener y mejorar su salud bucal, sabiendo que de este modo también cuidan su salud general y mental", añade.

CUATRO FORMULACIONES PARA CUATRO MOMENTOS

La gama PHB Time to Care consta de 'So Confident' con triple sistema de fosfatos y Perlita que cuida el esmalte dental, recupera el blanco natural de los dientes y mantiene un aliento fresco y duradero. Responde a la necesidad de confianza social y autoestima donde la autoimagen, clave para ganar seguridad, cobra más importancia que el autocuidado en esta etapa.

Asimismo, de 'So Calm' con lavanda y camomila que satisface la necesidad de probar nuevas rutinas quemejoren el bienestar, incorporar ingredientes de origen natural que ayudarán a sentirsemás relajado; 'So Balance' con regulador de PH y aloe vera, protege la microbiota bucal, cuidando dientesy encías e hidratando la boca, y 'So Young Forever' que Combate el envejecimiento bucal con una fórmula antioxidantedevitamina C, E, alantoína y betaína, con el objetivo de prolongar la salud bucodental al máximo y mitigar los efectos del envejecimiento fisiológico y la oxidación.

La innovación en esta nueva gama refuerza el propósito de Dentaid, que es promover y mejorar la salud bucal de las personas a lo largo de toda su vida. Patricia Antón, responsable de visita Médica de Dentaid, destaca que "finalmentesepuede dar respuesta a una necesidad que es la del cuidado bucal consciente. Con esta gama centrada en momentos vitales podemos disfrutar de rutinas de autocuidado bucal que nos aportan bienestar y que cuentan con el aval científico del Dentaid Research Center".