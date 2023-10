Empresas.- Datopotamab deruxtecán mejora la supervivencia libre de progresión frente a la quimioterapia en CPNM

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Daiichi Sankyo y AstraZeneca han informado de resultados positivos de un nuevo ensayo que demuestran que datopotamab deruxtecán (Dato-DXd) mejoraa de forma estadísticamente significativa la supervivencia libre de progresión (SLP) en comparación con docetaxel, el tratamiento de referencia actual, en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) localmente avanzado o metastásico previamente tratados con al menos una línea terapéutica previa.

Los datos son del ensayo pivotal de fase III TROPION-Lung01 demostraron que presentaron en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) 2023 que se celebra en Madrid (LBA12).

Esta terapia redujo el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 25% en comparación con docetaxel según la evaluación de la revisión central independiente ciega. La mediana de la SLP fue de 4,4 meses en los pacientes tratados con el ADC frente a 3,7 con docetaxel. Los resultados también mostraron una tasa de respuesta objetiva (TRO) confirmada del 26,4% en los pacientes tratados con datopotamab deruxtecán frente a una TRO del 12,8% con docetaxel.

En pacientes con CPNM no escamoso, la terapia demostró un beneficio clínicamente significativo, reduciendo el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 37% en comparación con docetaxel evaluado mediante BICR. La mediana de la SLP fue de 5,6 meses en los pacientes tratados con datopotamab deruxtecán frente a 3,7 con docetaxel. Se observó una TRO confirmada del 31,2% con el ADC, incluidas cuatro respuestas completas (RC), frente al 12,8% con docetaxel, que no produjo ninguna RC. El anticuerpo conjugado no demostró un beneficio en la SLP en pacientes con CPNM escamoso.

En cuanto al doble objetivo primario de supervivencia global (SG), los resultados provisionales favorecieron numéricamente a la terapia frente a docetaxel en la población global y en pacientes con tumores no escamosos. Sin embargo, los resultados no alcanzaron relevancia estadística en el momento de este corte de datos. El ensayo está en curso y la SG se evaluará en un análisis final.

"Para los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado, el actual tratamiento estándar de segunda línea docetaxel se asocia con un beneficio limitado y una toxicidad significativa. La mejora de la supervivencia libre de progresión observada con datopotamab deruxtecán en pacientes con tumores no escamosos, y la mejor tolerabilidad de este anticuerpo conjugado en comparación con docetaxel, representan un avance significativo para los pacientes con cáncer de pulmón", señala Aaron Lisberg, MD de Oncología Médica Torácica en UCLA Health, e investigador en el ensayo.

Por su parte, Susan Galbraith, vicepresidenta ejecutiva de I+D en oncología de AstraZeneca, afirma que "esta terapia es fundamental para el futuro que imaginamos, en el que los anticuerpos conjugados mejorarán y, en última instancia, desplazarán a los tratamientos de referencia, como la quimioterapia, en múltiples tipos de cáncer".

"Los resultados de TROPION-Lung01 demuestran por primera vez que un anticuerpo conjugado puede retrasar la progresión de la enfermedad o la muerte durante más tiempo que la quimioterapia convencional en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado. Esto es especialmente digno de mención si se tiene en cuenta que anticuerpo conjugado también se asoció a una menor carga de eventos adversos graves relacionados con el tratamiento que la quimioterapia", señala.