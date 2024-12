El Consejo General de Farmacéuticos elige la tirzepatida de Lilly como el medicamento más innovador de 2024

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha celebrado este lunes la entrega de los Premios Panorama, que reconocen a los medicamentos más innovadores del año, y en el que se ha elegido la tirzepatida (Mounjaro), de Lilly, como el fármaco más innovador de 2024.

Los jueces han destacado que se trata de "un novedoso medicamento con un amplio potencial terapéutico que ya ha demostrado prometedores resultados clínicos", y del que ya ha sido aprobada en una pauta de una inyección subcutánea semanal para el tratamiento de adultos con diabetes tipo 2 no suficientemente controlada (en monoterapia si no se tolera o contraindica la metformina, o asociado a otros antidiabéticos); y para el control del peso en adultos con obesidad o con sobrepeso y alguna comorbilidad relacionada con el peso (por ejemplo, hipertensión, dislipemia o enfermedad cardiovascular).

Este medicamento tiene un perfil de seguridad "aceptable" y amplía el mecanismo de acción de los análogos de 'GLP-1', actuando también como agonista de los receptores del polipéptido inhibidor gástrico o 'GIP', lo que mejora el control de la glucemia y la sensibilidad de los tejidos a esta, además de reducir el peso corporal mediante una reducción del apetito y un aumento de la sensación de saciedad, según un comunicado del organismo.

De hecho, la tirzepatida puede suponer un cambio sustancial en el manejo clínico de la obesidad y el sobrepeso, pues permite reducciones de hasta el 25 por ciento del peso corporal en periodos de uso inferiores a dos años.

Por otro lado, se ha hecho una Mención de Honor al medicamento inclisirán (Leqvio), de Novartis, por ser "el primer medicamento basado en un ARN pequeño de interferencia que se usará en enfermedades metabólicas de alta prevalencia".

Este fármaco se une en los hepatocitos al ARN mensajero de la proteína 'PCSK9' e induce su degradación, lo que se traduce en una reducción de los niveles circulantes del colesterol unido a las lipoproteínas de baja densidad, y ha sido aprobado para el tratamiento de adultos con hipercolesterolemia primaria (heterocigótica familiar y no familiar) o dislipidemia mixta, siempre como adyuvante de la dieta; se podrá usar solo o en combinación con otros fármacos hipolipemiantes, especialmente cuando no se logra un buen control con estatinas, o si estas no se toleran o están contraindicadas.

La pauta de inyección subcutánea, que se realzia cada seis meses, permite la reducción de un 50 por ciento del "colesterol malo" en periodos de tratamiento cercanos al año y medio, posicionándose como una "interesante opción" frente a la hipercolesterolemia y la aterosclerosis, enfermedades que se asocian a un aumento del riesgo cardiovascular y representan un problema de salud pública de creciente relevancia.

MEDALLAS DE LA PROFESIÓN FARMACÉUTICA

Durante la entrega de premios, impulsados por la revista 'Panorama Actual del Medicamento' (del Consejo), también se han dado las Medallas de la Profesión Farmacéutica, que distinguen la contribución de farmacéuticos e instituciones al progreso de la Farmacia.

Entre los galardonados se encuentran la exsecretaria de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) Margarita Alfonsel Jaén, por su historial investigador, de gestión y de estrategia empresarial; o al ex vocal nacional de Oficina de Farmacia del Consejo General Teodomiro Hidalgo Sotelo, por su trayectoria como farmacéutico especialista en Bioquímica Clínica, como farmacéutico comunitario, por sus roles asistenciales, por su carrera docente y por su compromiso institucional.

El organismo también ha condecorado al exministro de Sanidad José Manuel Miñones, por su carrera política, pasando tanto por la cartera ministerial como por el Gobierno de Galicia o la Vicepresidencia de la Red de ciudades saludables y alcalde del Ayuntamiento de Ames (A Coruña); a la ex directora técnica del Consejo General Carmen Recio, por su trayectoria en la profesión farmacéutica y política-profesional; y al general de Brigada Farmacéutica Juan José Sánchez Ramos, quien ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en la industria farmacéutica militar, desarrollando una intensa actividad en I+D+i, y autor de la patente de invención del autoinyectable producido por el Ministerio de Defensa con antídotos contra agentes 'NBQ'.

Por otro lado, el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha demandado que la nueva Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios "siga dotando de mayor seguridad a los pacientes, objetivo que debe primar siempre".

Aguilar también ha mostrado su esperanza de contar con el "máximo consenso" de todos los partidos políticos, pues se trata de "una oportunidad para avanzar hacia un mayor compromiso con la salud de los ciudadanos mediante el refuerzo normativo" en caso de que se llegue "a tiempo".

Asimismo, ha expresado que esta legislación debe ser "garantista" de las próximas décadas, de forma que aproveche y potencia mayores competencias profesionales de los farmacéuticos.