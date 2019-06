Empresas.- Chiesi recibe la certificación 'B Corp' a nivel global por sus "buenas prácticas y transparencia"

Publicado 06/06/2019 13:55:00 CET

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Chiesi ha obtenido la certificación 'B Corp', un sello que concede B Lab en reconocimiento a las "buenas prácticas" y el cumplimiento de los "más altos" estándares de desempeño social y ambiental, así como de transparencia y responsabilidad.

Este reconocimiento se otorga al Grupo Chiesi tras una evaluación del desempeño social y ambiental de todas y cada una de las 28 filiales de la compañía utilizando el sistema de Evaluación de Impacto B (BIA).

"La certificación 'B Corp' es un reconocimiento oficial a nuestro compromiso a largo plazo para mejorar la calidad de vida de las personas de manera sostenible con la sociedad y con el medio ambiente. No se trata de un punto de partida, sino de una filosofía empresarial que guiará todas nuestras decisiones en el futuro", ha comentado el CEO de Grupo Chiesi, Ugo Di Francesco.

Por su parte, el director ejecutivo de B Lab Europe, Nathan Gilbert, ha manifestado su satisfacción con que el Grupo Chiesi se una al grupo de las compañías certificadas por el sello B Corp. "Para lograr la certificación B Corp, Chiesi ha demostrado liderazgo e innovación. Una vez certificada, Chiesi abre ahora la oportunidad de crear más conciencia del movimiento 'B Corp' entre otras compañías de la industria farmacéutica y de tantas otras. Esperamos poder seguir trabajando con Chiesi para inspirar a otras empresas a unirse", ha dicho.

Como resultado de la evaluación, el Grupo Chiesi inició un plan de mejora global, integrado con un Plan Estratégico de Sostenibilidad, para aumentar el impacto positivo de la compañía en la sociedad y permitir la integración natural de la sostenibilidad en el modelo de negocio del Grupo. De este modo, se convirtió en una compañía apta para recibir la certificación.

El equipo de Chiesi ha trabajado en la consecución del sello 'B Corp' en estrecha colaboración con el equipo asesor de Nativa, socio nacional de B Lab en Italia. "Nos ha impresionado el compromiso, el liderazgo y la proactividad de Chiesi desafiándose continuamente con el fin de poner en práctica sus valores y avanzar hacia su visión. Las personas de Chiesi demuestran que los negocios pueden ser una fuerza para conseguir el bien", ha dicho el cofundador de Nativa, Paolo Di Cesare.

Paralelamente, Chiesi ha lanzado internamente el programa 'We ACT - We Actively Care for Tomorrow', un proyecto que involucra a todos los empleados de Chiesi, aumentando la concienciación e impulsando las conductas y procesos hacia la sostenibilidad.

"Hoy celebramos este importante reconocimiento que hemos recibido gracias al extraordinario compromiso y pasión de todas las personas que componen Chiesi. En el futuro, miraremos hacia el 2019 como un año en el que se produjo un hito en la historia del Grupo Chiesi. Creemos que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas y que ahora, más que nunca, los retos sociales y medioambientales de nuestro tiempo requieren un nuevo papel y un nuevo compromiso por parte de todas las empresas", ha apostillado el presidente del Grupo Chiesi, Alberto Chiesi.

De hecho, tal y como ha añadido la directora de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Chiesi, María Paola Chiesi, Chiesi es el primer grupo farmacéutico mundial en recibir la certificación de 'B Corp'. "Esperamos que otras compañías farmacéuticas se unan pronto al movimiento B Corp para confirmar el renovado compromiso del sector farmacéutico a la hora de garantizar una vida saludable y promover el bienestar de todos, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La salud de nuestro planeta y de sus habitantes merecen nuestros mejores esfuerzos", ha zanjado.