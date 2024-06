Cantabria Labs renueva por tres años más su acuerdo con el MIT

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cantabria Labs ha renovado por tres años más su acuerdo con el Massachusets Institute of Technology (MIT), con el que mantiene una alianza desde el año 2017, cuando el laboratorio dermatológico español entró a formar parte del programa de mentoring y aceleración de proyectos de la universidad americana, epicentro de la innovación a nivel mundial.

"Renovar nuestro acuerdo de colaboración con el MIT hasta 2027 nos permite no solo participar en su sistema de mentoring junto a otras empresas punteras del mundo gracias al programa Link Catalyst, sino también conocer el proceso de innovación del MIT desde dentro", ha afirmado la CEO y Directora General de Cantabria Labs, Susana Rodríguez Romero. Esto permite a la empresa dermatológica tener acceso "de primera mano" a los estudios y publicaciones científicas del MIT, así como a otros eventos, como congresos o ponencias, e investigaciones que llevan a cabo tanto el propio MIT como las distintas empresas que forman parte de su ecosistema. Esto "nos da una gran ventaja competitiva en materia de I+D+i", ha subrayado.

Rodríguez ha continuado señalando que la innovación "es parte de nuestro ADN" desde el nacimiento de Cantabria Labs, hace 30 años. "Es un pilar fundamental que compartimos con el MIT y gracias al cual Cantabria Labs pretende mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, contribuyendo así a construir un mundo mejor", ha continuado Rodríguez.

En señal de esos valores compartidos, el MIT otorgó a Cantabria Labs en 2022 un galardón por su implicación en la 'MIT Campaign for a Better World', que buscaba recaudar fondos para mejorar las infraestructuras y recursos de la institución y seguir consolidando su prestigio como centro referente en innovación, educación e investigación en el mundo.