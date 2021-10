Cantabria Labs lanza la primera convocatoria de los premios Celebrate Innovation

Para incentivar a investigadores y emprendedores a buscar soluciones a necesidades no resueltas del ámbito de la salud

SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cantabria Labs ha puesto en marcha la primera convocatoria de los premios Celebrate Innovation para incentivar a organizaciones, investigadores y emprendedores a buscar soluciones transformadoras y específicas a necesidades no resueltas del ámbito de la salud.

Los premios Celebrate Innovation se centran en cinco categorías específicas del ámbito de la salud: la fotobiología, el acné, la tricología, la dermatología y la inmunología, con el espíritu de fomentar la investigación y el desarrollo de productos o ideas en áreas terapéuticas en apuesta por la innovación abierta, ha iformado la farmacéutica en nota de prensa.

Los proyectos serán evaluados por un comité integrado por representantes de Cantabria Labs y de otras instituciones como el MIT (Massachusetts Institute of Technology), la Universidad de Alcalá, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o la Universidad Politécnica de Barcelona.

Los tres criterios de evaluación que se tendrán en cuenta a la hora de valorar las candidaturas son la innovación de la propuesta y las necesidades del mercado, el impacto medioambiental y el potencial de desarrollo.

Las candidaturas deben registrarse a través de un formulario de inscripción habilitado dentro de la web de los premios Celebrate Innovation antes del 28 de febrero de 2022.

El comité de evaluación seleccionará un máximo de 10 candidaturas por categoría, que deben presentar su propuesta a los jueces. La ganadora de cada una de las categorías recibirá un premio de 25.000, salvo en la categoría de inmunología, cuya dotación es de 50.000 euros.

Se valorará también la posibilidad de desarrollar el proyecto con la ayuda de Cantabria Labs. No obstante, la empresa podrá involucrar a cualquiera de los participantes, finalistas o no, para iniciar el desarrollo de sus proyectos si considera las soluciones propuestas de particular interés.

Con esta iniciativa, la farmacéutica, bajo su lema "Celebrate Life in medical Science", pone de nuevo la ciencia y la innovación en el centro de sus actividades y pretende fomentar la investigación con soluciones innovadoras a retos relacionados con el ámbito de la salud, con el emprendimiento y la colaboración como motor de cambio.