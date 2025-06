Buenos resultados de trastuzumab deruxtecán en cáncer gástrico HER2 positivo no resecable o metastásico

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El anticuerpo conjugado (ADC) trastuzumab deruxtecán de la Alianza Daiichi Sankyo y AstraZeneca muestra una mejora estadísticamente significativa y clínicamente relevante de la supervivencia global (SG) frente a la combinación ramucirumab y paclitaxel como tratamiento de segunda línea en pacientes con adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica (UGE) HER2 positivo (IHC 3+ o IHC 2+/ISH+) no resecable y/o metastásico.

Los resultados se han presentado en el congreso anual de la American Society of Clinical Oncology de 2025 y publicado simultáneamente en 'The New England Journal of Medicine'. Este ADC dirigido a HER2 ha sido diseñado utilizando la tecnología DXd descubierta por Daiichi Sankyo y está siendo desarrollado y comercializado conjuntamente por Daiichi Sankyo y AstraZeneca.

En el análisis del objetivo principal de SG, se observó que este ADC redujo el riesgo de muerte en un 30% en comparación con ramucirumab más paclitaxel. La mediana de SG fue de 14,7 meses con este ADC frente a 11,4 meses con ramucirumab más paclitaxel. En el análisis del objetivo secundario de supervivencia libre de progresión (SLP), este ADC mostró una reducción del 26% del riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en comparación con ramucirumab más paclitaxel de acuerdo con la evaluación del investigador.

"El cáncer gástrico es particularmente difícil de tratar, en especial en los estadios avanzados de la enfermedad en los que la tasa de supervivencia a cinco años continúa siendo baja", afirma el doctor Kohei Shitara, director del departamento de Oncología Gastrointestinal del Centro Nacional del Cáncer del Hospital del Este en Chiba, Japón, e investigador principal del estudio DESTINY-Gastric04.

"La supervivencia global superior demostrada en el estudio DESTINY-Gastric04 confirma que nuestro ADC podría convertirse en el estándar de tratamiento en segunda línea para el cáncer gástrico o UGE HER2 positivo", añade.