Empresas.- Bristol Myers Squibb y Educa-Med impulsan el III Simposio de Ejercicio & Cáncer

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bristol Myers Squibb y Educa-Med impulsan el III Simposio de Ejercicio & Cáncer que reunirá el próximo 28 de octubre a numerosos profesionales de la oncología, nutrición, fisioterapia, enfermería y deporte, además de a fundaciones y asociaciones, para abordar el impacto real de la actividad física y un estilo de vida saludable en la evolución de los pacientes oncológicos.

En esta ocasión, la jornada ha sido declarada de interés sanitario y social por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y cuenta con el aval científico del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y el Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG).

El simposio _patrocinado, entre otros, por Bristol Myers Squibb_ es ya un foro de referencia para el intercambio de conocimientos, estudios y prácticas. Tendrá lugar en el Campus de Alcobendas (Madrid) de la Universidad Europea, donde espera convocar a más de 120 personas. Los interesados podrán asistir de manera presencial o por streaming a través de la plataforma online de Educa-Med. Es necesario inscribirse.

"Es un encuentro en el que participan diferentes especialidades y diferentes profesionales, y eso es algo muy positivo. Muchas veces tendemos a hacer reuniones un poco estancas en cada especialidad y este tipo de jornadas multidisciplinares siempre ayudan a que veamos los puntos de vista de otros especialistas que pueden tener un enfoque diferente al nuestro. Yo creo que eso es fundamental", afirma Martín Lázaro, oncólogo médico en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo y uno de los participantes.

"Para pacientes con cualquier tumor, el ejercicio físico realizado de forma supervisada siempre es algo beneficioso que les va a generar una sensación de bienestar en lo que se refiere a la aceptación de la enfermedad. Porque si yo estoy haciendo ejercicio me encuentro bien y la enfermedad no me está impidiendo hacerlo. Y en casos concretos, como el del cáncer de próstata, sabemos que el ejercicio puede disminuir también la incidencia", explica Lázaro.

Por su parte, Blanca Herrero, oncóloga médica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, cree que "eventos de divulgación de alta calidad como este son fundamentales, sólo por generar una curiosidad científica en los asistentes y por hacernos querer seguir investigando".

"Las dos ediciones anteriores tuvieron mucho éxito, particularmente la última, que logró sumar nuevos ponentes y sobre todo muchísimas inscripciones, no solo de profesionales sanitarios, sino también de la población general y de pacientes oncológicos que por supuesto están muy interesados en tener una participación activa en el tratamiento de su enfermedad", añade.