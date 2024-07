Boehringer Ingelheim implementa iniciativas para construir un futuro más saludable, sostenible y equitativo

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Boehringer Ingelheim ha implementado durante el último año diversas iniciativas en España para construir un futuro más saludable, sostenible y equitativo a través de la I+D+i, la diversidad e inclusión, el comportamiento responsable y ético, la descarbonización y la economía circular o el abordaje de retos vinculados a enfermedades prevalentes.

La compañía tiene una perspectiva a largo plazo integrando la sostenibilidad en toda su actividad bajo su estrategia global 'Desarrollo Sostenible para las Generaciones', que cuenta con un elevado número de actividades alineadas a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La estrategia se desarrolla a través de tres pilares, 'More Health', 'More Potential' y 'More Green', que se estructuran en nueve programas.

Para 2030, Boehringer se compromete a ampliar el acceso a la asistencia sanitaria a 50 millones de personas de comunidades desatendidas a nivel mundial, así como a mejorar la vida de otros de 50 millones de personas en comunidades desatendidas de todo el mundo. Además, también prevé invertir 35.000 millones de euros en innovación sanitaria para hacer frente a las enfermedades no transmitibles y otros 250 millones de euros en asociaciones para combatir las enfermedades infecciosas emergentes.

Durante el último ejercicio, la compañía ha intensificado su labor para afrontar los desafíos vinculados a patologías prevalentes entre la población española, como la enfermedad renal crónica o la insuficiencia cardíaca. Por ello, ha impulsado programas como IntERCede (Modelos de Atención al paciente con Enfermedad Renal Crónica) y MAIC (Modelos Asistenciales de atención al paciente con Insuficiencia Cardiaca), para mejorar su abordaje con una mirada integral y con foco en los pacientes.

También destaca la iniciativa 'Angels', un proyecto global con presencia nacional, que persigue la excelencia y mejora continua de la atención a los pacientes con ictus. Desde España, Boehringer ha seguido impulsando el trabajo coordinado con médicos, enfermería y hospitales en actividades de consultoría, talleres y formación. Este proyecto está presente en más de 60 hospitales españoles, ayudando a la salud de 20.000 pacientes al año.

Por otro lado, en el ámbito social, destaca 'Making More Health', una iniciativa que aúna negocio y emprendimiento social, con el objetivo de identificar y favorecer proyectos de innovación social, liderados por agentes de cambio. Así, Boehringer ha apoyado, desde el inicio de la alianza en 2011 con la Fundación Ashoka, a ocho emprendedores sociales en España para dar lugar a soluciones innovadoras.