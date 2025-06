AstraZeneca presenta datos positivos de durvalumab en cáncer gástrico

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía AstraZeneca ha presentado nuevos datos que demuestran que el régimen con durvalumab redujo el riesgo de progresión, recurrencia o muerte en un 29 por ciento en el cáncer gástrico en estadio temprano, en comparación con la quimioterapia sola.

Así lo indican los resultados del ensayo 'MATTERHORN' de fase III, que muestran que el tratamiento perioperatorio con durvalumab, en combinación con la quimioterapia estándar FLOT (fluorouracilo, leucovorina, oxaliplatino y docetaxel), demostró una mejoría estadísticamente significativa que podría ser clínicamente relevante en el objetivo principal de la supervivencia libre de eventos (SLE) en comparación con la quimioterapia sola.

Los pacientes fueron tratados con durvalumab en neoadyuvancia en combinación con quimioterapia antes de la cirugía, seguido del fármaco adyuvante en combinación con quimioterapia y, posteriormente, con el fármaco en monoterapia. El ensayo evaluó este régimen frente a la quimioterapia perioperatoria sola en pacientes con cáncer gástrico y de unión gastroesofágica (UGE) resecable, en estadio temprano y localmente avanzado (estadios II, III, IVA).

Estos resultados se han presentado durante la sesión plenaria de la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) de 2025 en Chicago (EEUU) y se han publicado simultáneamente en 'The New England Journal of Medicine'.

En un análisis provisional planificado, los pacientes tratados con el régimen perioperatorio basado en durvalumab mostraron una reducción del 29 por ciento en el riesgo de progresión de la enfermedad, recurrencia o muerte en comparación con la quimioterapia sola.

Aún no se ha alcanzado la mediana estimada de la SLE para el grupo del fármaco, frente a los 32,8 meses del brazo comparador. Se estima que el 78,2 por ciento de los pacientes tratados con el régimen perioperatorio basado en el fármaco no presentaron eventos al cabo de un año, frente al 74 por ciento en el brazo comparador; la tasa estimada de SLE a 24 meses fue del 67,4 por ciento frente al 58,5 por ciento, respectivamente, lo que indica un mayor beneficio a lo largo del tiempo para el régimen basado en el fármaco.

"Los resultados del ensayo 'MATTERHORN' mostraron que más de dos tercios de los pacientes tratados con un régimen perioperatorio basado en el fármaco no habían experimentado una recurrencia o estaban libres de progresión después de dos años. Este nuevo enfoque terapéutico podría convertirse en un nuevo tipo de tratamiento en este contexto basado en estos resultados", ha señalado Yelena Y. Janjigian, médica jefe del Servicio de Oncología Médica Gastrointestinal del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York e investigadora principal del ensayo.

El perfil de seguridad del fármaco y la quimioterapia FLOT fue coherente con los perfiles conocidos de cada medicamento, y el porcentaje de pacientes que completaron la cirugía fue similar en comparación con la quimioterapia sola. Los eventos adversos de grado 3 o superior debidos a cualquier causa fueron similares entre los dos grupos.