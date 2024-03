Amarin presenta una campaña de concienciación del riesgo de enfermedades cardiovasculares

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía biofarmacéutica Amarin ha lanzado una campaña divulgativa bajo el lema 'Que no se vuelva a repetir', con motivo del Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular, que se celebra este jueves. El anuncio, protagonizado por el actor Jorge Sanz, que sufrió un evento cardiovascular en 2014, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de esta patología.

Las enfermedades cardiovasculares suponen la primera causa de muerte en el mundo. La posibilidad de que se sufra un evento cardiovascular y que el paciente no sea consciente de que lo esté padeciendo, es demasiado alta, ya que, por lo general, no avisan y este no tiene síntomas previos, recuerdan desde la compañía. En la gran mayoría de los casos, los factores de riesgo de estas enfermedades proceden del estilo de vida del paciente.

El anuncio, que cuenta con el aval de la asociación de pacientes cardiovasculares Cardioalianza, relata la experiencia personal de Jorge Sanz enmarcada dentro de una trama inspirada en una partida de Cluedo que no dejará indiferente a nadie.

"Campañas de sensibilización como ésta son fundamentales para que la población en general sea consciente de la importancia que tiene el autocuidado para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, pues recordemos que el 80% de los eventos cardiovasculares podrían evitarse mediante la adopción de un estilo de vida saludable y el control de factores de riesgo como la hipercolesterolemia, la hipertensión, la diabetes, la obesidad o el tabaquismo", subraya Tomás Fajardo, presidente de Cardioalianza.