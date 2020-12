Empresas.- AbbVie lanza en España 'RINVOQ' para la artritis reumatoide activa de moderada a grave

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía biofarmacéutica AbbVie ha anunciado la comercialización en España de upadacitinib, registrado con el nombre de 'RINVOQ', para el tratamiento de la artritis reumatoide activa de moderada a grave en pacientes adultos con respuesta inadecuada o intolerancia a uno o más fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAME).

Se trata de un inhibidor selectivo y reversible de la enzima 'Janus Quinasa' (JAK) que se puede utilizar tanto en monoterapia como en combinación con metotrexato (MTX) y que se administra una vez al día por vía oral.

Este nuevo tratamiento cuenta con "uno de los mayores desarrollos clínicos en artritis reumatoide" en el que han participado más de 4.000 pacientes y en el que se han cumplido todos los criterios de valoración principales y secundarios establecidos, mostrando una mejoría de las tasas de remisión clínica, o baja actividad de la enfermedad.

Los estudios incluyen evaluaciones de eficacia, seguridad y tolerabilidad en una variedad de pacientes con artritis reumatoide, incluyendo aquellos que no habían respondido o no habían tolerado fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad biológicos y que no habían sido tratados previamente o habían presentado una respuesta inadecuada a metotrexato.

"A pesar de que el tratamiento para la artritis reumatoide ha evolucionado muy positivamente durante los últimos años, todavía son muchas las necesidades que quedan por cubrir en una enfermedad que no solo afecta a nivel físico, sino que también tiene un alto impacto en la esfera emocional, social, laboral y académica", han dicho desde ConArtritis.

De hecho, prosiguen, así lo indican los datos de la encuesta 'AR20209', publicada recientemente y según la cual el 42 por ciento de las personas con esta enfermedad necesita la ayuda de otra persona para realizar actividades del día a día. Además, el dolor (41,9%), la inflamación articular (19,1%) y la fatiga o cansancio (18,6%) son los síntomas con mayor impacto en su calidad de vida.

En este sentido, el director médico de AbbVie en España, Luis Nudelman, ha destacado la importancia de este nuevo tratamiento para una enfermedad grave como la artritis reumatoide. "En AbbVie somos conscientes de que en la AR todavía quedan importantes necesidades médicas por cubrir; de ahí nace nuestro esfuerzo por investigar durante años en el desarrollo de upadacitinib, cuyos resultados en ensayos clínicos han mostrado una mejoría importante de los signos y síntomas de la enfermedad y el potencial de ayudar a más pacientes a alcanzar la remisión o baja actividad de la enfermedad", ha dicho.

Según el estudio 'SELECT-COMPARE', upadacitinib demostró una tasa de remisión del 29 por ciento en la semana 12, datos significativamente mayores que los conseguidos con placebo más metotrexato (6%) o adalimumab en combinación con metotrexato (18%) en la semana 12. Estos resultados fueron consistentes a largo plazo, donde la tasa de remisión clínica tras 72 semanas de tratamiento con upadacitinib más metotrexato fue del 41 por ciento frente al 26 por ciento de los pacientes tratados con adalimumab en combinación con metotrexato.

Estas cifras de remisión también fueron significativamente mayores cuando upadacitinib se administró en monoterapia consiguiendo tasas de remisión en el 28 por ciento de los pacientes en la semana 14, en comparación con aquellos tratados con metotrexato en monoterapia donde la cifra se situó en el 8 por ciento, tal y como concluyen los resultados del estudio 'SELECT- MONOTHERAPY'. Los resultados a largo plazo tras 84 semanas de tratamiento también mostraron que upadacitinib en monoterapia da lugar a mejorías continuadas de los signos y síntomas de la artritis reumatoide.

"Teniendo en cuenta los resultados mostrados con upadacitinib en los cinco ensayos pivotales desarrollados, nos encontramos con una nueva terapia para la artritis reumatoide que ha demostrado potencial para aliviar los signos y síntomas de la enfermedad tanto a corto como a largo plazo y tanto en monoterapia como en combinación con metotrexato. Es alentador disponer de una nueva opción para el tratamiento de la artritis reumatoide con la que poder mejorar síntomas que impactan directamente en la calidad de vida de estos pacientes, como el dolor, la fatiga o la inflamación articular", ha dicho el jefe del servicio de Reumatología del Hospital Universitario La Paz, Alejandro Balsa.

Además, los datos de aproximadamente dos años (96 semanas) de los ensayos clínicos 'SELECT-EARLY' (que evalúa la seguridad y eficacia de upadacitinib en monoterapia comparado con metotrexato en monoterapia en pacientes adultos con artritis reumatoide activa de moderada a grave que no han sido tratados previamente con MTX) y 'SELECT-COMPARE' demostraron que upadacitinib fue eficaz en la inhibición del daño articular estructural tanto en monoterapia como en combinación con metotrexato.

Por otro lado, tanto los datos del estudio 'SELECT-EARLY' como los del 'SELECT-COMPARE' en los cuales se incluyeron pacientes con artritis reumatoide con alto riesgo de daño estructural progresivo, daño articular erosivo basal o seropositividad, mostraron que el tratamiento con upadacitinib tras 96 semanas consiguió inhibir el daño articular estructural en pacientes no tratados previamente con metotrexato que recibieron upadacitinib en monoterapia y en pacientes con una respuesta inadecuada a metotrexato cuando se administraba upadacitinib en combinación con MTX, respectivamente.