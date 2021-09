Los empleados de BMS de España y Portugal pedalearán para recaudar fondos para la investigación del cáncer

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con el objetivo de concienciar acerca del cáncer y fomentar la investigación en este ámbito, los empleados de Bristol Myers Squibb (BMS) de España y Portugal se suman un año más a la carrera solidaria 'Country 2 Country 4 Cancer' (C2C4C) 2021, que este año recaudará fondos para la Fundación Sandra Ibarra.

Para ello, entre el 3 y el 20 de septiembre, más de 150 empleados de BMS de toda Europa recorrerán distintas rutas europeas en países como Alemania, Suiza, Italia, Francia, España, Bélgica y el Reino Unido pedaleando un total de casi 3.000 kilómetros con el fin de recaudar fondos para las organizaciones oncológicas europeas miembros de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC).

El equipo de España y Portugal participa del 12 al 14 de septiembre en la ruta española entre las localidades de Girona, Vic y Collada, recorriendo una media de 115 kilómetros diarios. Los fondos obtenidos se donarán a la Fundación Sandra Ibarra, una organización sin ánimo de lucro que lleva trece años trabajando en la prevención, la investigación y la supervivencia del cáncer.

"Después de haber vivido más de un año marcados por la Covid-19, viviendo situaciones difíciles y en el que todos nos hemos esforzado en cumplir distintas medidas para lograr acabar con la pandemia, poder participar este año en la carrera es más especial que nunca", ha comentado José Cabrera, Director Médico de España y Portugal que, además, participa como cocapitán del equipo. "Desde 2016, me he implicado en esta iniciativa porque sé que cada kilómetro que haga consigue recaudar fondos para la investigación del cáncer y, sobre todo, que cada kilómetro busca honrar y llevar esperanza a los pacientes que sufren esta enfermedad. Estamos encantados de participar un año más y colaborar con la Fundación Sandra Ibarra y su proyecto Escuela de Vida", añade.

La Escuela de Vida es el principal proyecto de la fundación y tiene como objetivo la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los pacientes y supervivientes de cáncer. Concretamente, en las próximas semanas presentará la primera comunidad digital de pacientes y supervivientes de cáncer en España. Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), se calcula que cada año más de 100.000 personas superan un cáncer en España y ya se suman más de dos millones de supervivientes. Sin embargo, el final del tratamiento no supone el fin de las secuelas de la enfermedad. Se trata de un periodo en el que, si bien no hay tumor ni tratamiento, los supervivientes se enfrentan a nuevas situaciones derivadas de la aparición de nuevas enfermedades, así como de cambios en el ámbito laboral o familiar. En este sentido, el proyecto de la Escuela de Vida surge para visibilizar y dar respuesta a esas necesidades físicas, emocionales y sociales para las que es necesario crear protocolos de actuación que actualmente no existen.

La fundadora y presidenta de la organización, Sandra Ibarra, ha comentado que "ahora más que nunca, el apoyo de este tipo de iniciativas es fundamental para continuar trabajando por la calidad de vida y bienestar de los pacientes y supervivientes de cáncer y seguir impulsando el cambio de los modelos asistenciales". Desde sus inicios en 2016, esta carrera ha permitido que distintas organizaciones de todo el mundo puedan continuar con su labor de proporcionar apoyo y tratamiento a los pacientes, llevar a cabo ensayos clínicos, programas de investigación y prevención, y ayudar de otro modo a reducir la carga del cáncer para tantas personas, familias y comunidades.

En estos cinco años, los más de 300 empleados de Bristol Myers Squibb que se han unido a la iniciativa han conseguido recaudar más de 1,31 millones de euros para la causa. Aunque la carrera se canceló en 2020 debido a la COVID-19, Bristol Myers Squibb mantuvo su compromiso realizando una donación. Este año, la compañía igualará cada donativo hasta un total máximo de 168.000 euros.