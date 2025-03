Dosis bajas de doxiciclina son igual de efectivas que las altas para la alopecia cicatricial linfocítica

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de la NYU Langone Health (Estados Unidos), demuestra que pequeñas cantidades de un antibiótico y antiinflamatorio común pueden reducir los síntomas cuando una reacción inmunitaria inadecuada (autoinmunidad) puede causar pérdida permanente del cabello. Este régimen también podría tener menos efectos secundarios que dosis más altas del medicamento.

El estudio, publicado en 'Journal of the American Academy of Dermatology', exploró la alopecia cicatricial linfocítica, una afección cutánea poco común en la que las células inmunitarias dañan los folículos pilosos, lo que provoca pérdida de cabello y cicatrices. Los médicos suelen tratar este trastorno crónico con dosis relativamente altas del antibiótico doxiciclina, a menudo durante períodos prolongados. Sin embargo, el fármaco puede provocar náuseas, vómitos y erupciones cutáneas, lo que podría disuadir a los pacientes de seguir tomándolo, según los autores del estudio. Por ello, el equipo se propuso determinar si dosis más bajas podrían ser eficaces.

Los hallazgos en 241 hombres y mujeres tratados por diversas formas de alopecia cicatricial linfocítica revelaron que dosis bajas (generalmente 20 miligramos dos veces al día) y dosis altas (hasta 100 miligramos dos veces al día) de doxiciclina fueron igualmente eficaces. En concreto, los investigadores no encontraron diferencias significativas entre los dos grupos en las evaluaciones de la inflamación del cuero cabelludo, la percepción de los pacientes sobre la gravedad de su pérdida de cabello y las mediciones clínicas de la densidad capilar, el diámetro del tallo piloso y la recesión de la línea capilar.

Además, mientras que el 23 % de quienes recibieron el régimen de dosis alta experimentaron efectos secundarios negativos comunes de la doxiciclina, solo el 12 % de quienes tomaron dosis más bajas del fármaco los experimentaron. Otro hallazgo clave fue que, mientras que el 25 % del grupo de dosis alta suspendió el tratamiento con doxiciclina por completo debido a problemas gastrointestinales, solo el 16 % del grupo de dosis baja interrumpió el tratamiento debido a este efecto secundario.

"Nuestros hallazgos sugieren que los médicos pueden recetar dosis más bajas de doxiciclina a pacientes que luchan contra la alopecia cicatricial linfocítica sin comprometer la eficacia y el beneficio antiinflamatorio de la terapia", expone la coautora principal del estudio, Carli Needle.

Needle, estudiante de medicina de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, añade que, además de prevenir los efectos secundarios desagradables, las dosis más bajas del fármaco también pueden proteger la salud intestinal. Señala que se sabe que la doxiciclina daña las bacterias beneficiosas que viven en el tracto digestivo y refuerza las defensas del organismo contra los microbios patógenos. Sin embargo, estudios previos han demostrado que las dosis inferiores a 40 miligramos del fármaco son menos riesgosas para los microbios beneficiosos. El nuevo estudio es el primero en comparar directamente la eficacia de diferentes dosis de doxiciclina para tratar la alopecia cicatricial linfocítica.