Dos estudios en vida real muestran que 'Bexsero' (GSK) reduce el número de casos de meningitis B

Publicado 23/01/2020 16:39:32 CET

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos estudios independientes, publicados en 'The New England Journal of Medicine', han demostrado que el impacto en vida real de la vacuna 'Bexsero' de GSK en la reducción del número de casos de meningitis B en lactantes, al tiempo que han subrayado la necesidad de proteger de manera directa e individual a los adolescentes mediante vacunación.

El primero de los estudios muestra los resultados de impacto obtenidos tras la implementación del primer programa nacional de inmunización en lactantes con la vacuna 'Bexsero' en el mundo. Según la Agencia de Salud Pública de Reino Unido, transcurridos tres años del inicio del programa, se observó una disminución del 75 por ciento en el número total de casos de meningitis B en la población objetivo del programa de vacunación. Estos resultados de impacto incluirían, además, casos provocados por cepas que inicialmente no se estimaba estuvieran cubiertas por la vacuna.

Adicionalmente, los resultados del segundo análisis, el estudio "más grande realizado jamás en población adolescente sobre portación de bacterias meningocócicas", han puesto de manifiesto una reducción en el número de casos de enfermedad entre el colectivo de adolescentes vacunados, si bien, no se observaron efectos sobre las bacterias que este grupo porta habitualmente tanto en la nariz como en la garganta y que son claves para la transmisión de la enfermedad.

En este sentido, el director médico de GSK Vacunas, Thomas Breuer, ha destacado la importancia de ambos estudios, que han sido realizados de manera independiente, y ha subrayado el hecho de que ambos coincidan al demostrar la capacidad de Bexsero para proteger y reducir de manera significativa el número de casos de una enfermedad que, aunque poco común, tiene consecuencias muy graves.

"Gracias a los datos que ahora se publican, tanto los profesionales sanitarios como los propios padres tendrán una visión más amplia y diferenciada respecto del impacto de la vacunación en vida real que viene a completar el conocimiento científico procedente de los ensayos clínicos", ha dicho.

"GRAN ÉXITO" DE IMPLEMENTACIÓN DE LA VACUNA

En concreto, los resultados obtenidos muestran una reducción estimada de 277 casos desde el inicio del programa de vacunación. Sin embargo, en los niños que no estaban incluidos en el programa, el estudio no observó reducción en el número de casos de enfermedad por meningococo B.

"Inglaterra tiene uno de los programas de inmunización más completos del mundo. La implementación de la vacuna frente a la meningitis B desde el 2015 es un gran éxito, ya está salvando vidas y significa que menos padres y menos niños sufrirán por esta devastadora enfermedad. Es vital que los niños reciban todas las vacunas disponibles para protegerse a sí mismos y proteger a los demás", ha comentado el consultor de Epidemiología de PHE, Shamez Ladhani.

Respecto al segundo estudio, éste describe los resultados del programa de vacunación a gran escala en el que participaron más de 34.000 alumnos de institutos australianos, a pesar de que los datos no demostraron relación entre vacunación y reducción del número de portadores de 'Neisseria meningitidis' a nivel nasofaríngeo, sí ha quedado acreditado el impacto del programa de vacunación en la reducción del número de casos de la enfermedad.

Después de este estudio, las autoridades de Australia del Sur decidieron ampliar a la población adolescente su vigente programa de vacunación frente a la meningitis B. "Sabemos que los adolescentes tienen más probabilidades de portar bacterias meningocócicas en la nariz y en la parte posterior de la garganta. Aunque la vacuna frente a la meningitis B es efectiva para prevenir la enfermedad meningocócica causada por el serogrupo B, no se observó reducción en el número de personas que portan la bacteria que provoca la enfermedad, lo que sugiere que la vacunación individual proporcionaría la mejor protección posible", ha dicho la investigadora del estudio de Australia del Sur, Helen Marshall.

Partidarios a la vacunación frente a meningococo B confían en que los datos de impacto en vida real que reflejan ambos estudios, unido a la confianza de los padres en la vacunación y que se demuestra en las altas tasas de coberturas que han alcanzado ambos programas, pueda servir al proceso de toma de decisiones por parte de las Autoridades Sanitarias de todo el mundo.

"Se trata de una enfermedad con una elevada mortalidad y consecuencias graves o muy graves que afectan de por vida. Estos resultados demuestran que ahora contamos con una herramienta que nos ayuda a prevenirla y esperamos que otros países aprovechen la oportunidad para hacerlo", ha dicho la directora de investigación de la Fundación para la Investigación de la Meningitis, Linda Glennie.