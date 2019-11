Dómina España crea el 'Almacén virtual' de parafarmacia

Publicado 27/11/2019 16:58:27 CET

Dómina Farmaservicios y CofmServicios31, sociedad mercantil de carácter nacional del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, han llegado a un acuerdo por el que se ha creado Dómina España, una sociedad que ha creado el 'Almacén virtual' de parafarmacia, al cual se ha incorporado el Grupo Cofares para desarrollar la logística.

La farmacia necesitará de su adhesión a Dómina Farmaservicios y eso le permitirá disponer del 'Almacén Virtual' en las condiciones que constan en el contrato individualizado, sin perjuicio de la capacidad de elección de las categorías que el farmacéutico titular de la farmacia desee desarrollar.

Dómina es la plataforma 'on line' que da cobertura al 'Almacén Virtual' del farmacéutico de productos de parafarmacia y productos sanitarios no financiables que podrán disponer aquellas farmacias adheridas a este nuevo sistema, que tendrá por objeto recuperar un mercado perdido por la farmacia a lo largo de los últimos años e introducir referencias que nunca estuvieron en la farmacia, aumentando así las posibilidades de venta.

Asimismo, interará competir, con la capilaridad del modelo farmacéutico y su accesibilidad, con aquellas empresas que pretenden hacerse un hueco en el ámbito de la salud, como lo demuestra los recientes movimientos de compras de empresas de salud por la multinacional 'Amazon' o las estrategias que siguen para consolidar su mercado 'on line'.

"El 'Almacén Virtual' nace como una solución a la economía de las farmacias, de tal forma que se recupera así un mercado amplio de productos (hasta ahora 7.000), que no disponía la farmacia, a coste cero para el farmacéutico. Con esta solución se ofrece a los usuarios de la farmacia mayor variedad de productos, a un precio muy competitivo y con posibilidad de financiarlo", ha dicho el presidente de CofmServicios31, Luis González.

Las farmacias españolas adheridas dispondrán de un 'Almacén Virtual' personalizado al que los ciudadanos accederán a través de un código unívoco para comprar 'on line' aquellos productos que necesite, que por volumen y espacio o por su salida en su día de las farmacias hoy no se disponen, y ahora, en cambio, podrán exhibir y proporcionar a sus clientes, por medio de su 'Almacén Virtual', de una gama de productos que serán competitivos en precio con los ofertados por las grandes empresas de venta por internet, con marcas, referencias y promociones que en estos momentos la oficina de farmacia "no puede atender ni competir".

El 'Almacén Virtual' de la farmacia no supondrá para el farmacéutico coste alguno, ni inversión, tampoco mantenimiento del 'stock', ni ocupa espacio en el almacén de la farmacia para ubicar estos nuevos productos. Asimismo, dispondrá de todas las referencias posibles del mercado, incluidas entre otras, en las siguientes categorías: 'mundo bebé infantil', 'perfumería y cosméticos', 'nutrición y alimentación', veterinaria, óptica o mundo deportivo.

"Tenemos que ponernos al día, ofrecer servicios para que los jóvenes entren en la farmacia porque, hoy en día, lo piden todo por internet. El consumidor 4.0 no contempla la farmacia y queremos ganarnos su confianza y atender sus necesidades", ha remarcado el director general de Dómina,

Finalmente, elpresidente de la compañía y creador de la iniciativa, Lucio Domina, ha recordado que le surgió la idea desde su farmacia rural y avanzó sus planes de expansión. "Queremos facilitar a las farmacias un novedoso método de trabajo, unas posibilidades reales de ampliar el mercado libre, de mejorar nuestras expectativas de negocio y de presentar a nuestros clientes un mayor portfolio de productos que cubra las necesidades potenciales que demanda la población. Es un proyecto para las farmacias de Italia, de España y pronto también para las portuguesas y francesas. Es nuestra defensa ante un ataque del capital que busca hacerse con el sector salud", ha zanjado.