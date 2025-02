Dolor de espalda crónico: ¿son efectivas las inyecciones de esteroides?

MADRID 13 Feb. (EDIZIONES) -

La Academia Estadounidense de Neurología (AAN) ha desarrollado una nueva revisión sistemática para resumir para los neurólogos y otros médicos la evidencia de las inyecciones epidurales de esteroides y si reducen el dolor y la discapacidad en personas con ciertos tipos de dolor de espalda crónico. La revisión sistemática se publica en línea en 'Neurology'.

Con una inyección epidural de esteroides, se inyecta un medicamento esteroide o corticosteroide en una parte de la columna vertebral llamada espacio epidural. El objetivo es ayudar a reducir ciertos tipos de dolor de espalda.

"El dolor de espalda crónico es común y puede afectar negativamente la calidad de vida de una persona, dificultando el movimiento, el sueño y la participación en las actividades diarias", recalca la autora Carmel Armon, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Loma Linda en California (Estados Unidos) y miembro de la Academia Estadounidense de Neurología.

"En nuestra revisión, los estudios muestran que las inyecciones epidurales de esteroides pueden tener una eficacia limitada. Pueden reducir modestamente el dolor en algunas situaciones durante hasta tres meses y reducir la discapacidad en algunas personas durante hasta seis meses o más", afirma.

Para la revisión, los investigadores analizaron todos los estudios disponibles durante un período de 16 años. Se examinaron 90 estudios en total. La revisión se centró en el uso de inyecciones epidurales de esteroides para reducir el dolor en personas con radiculopatía y estenosis espinal. La radiculopatía es una afección causada por un nervio pinzado en la columna vertebral. La estenosis espinal es una afección en la que la médula espinal o los nervios se han comprimido porque el espacio alrededor de la médula espinal se ha vuelto demasiado pequeño.

Para las personas con radiculopatía, la revisión dice que los estudios muestran que las inyecciones epidurales de esteroides pueden ser efectivas para reducir modestamente el dolor y la discapacidad hasta tres meses después del procedimiento.

En comparación con las personas que no recibieron el tratamiento, un 24% más de las que recibieron el tratamiento informaron una reducción del dolor y un 16% más informaron una reducción de la discapacidad durante hasta 3 meses. El tratamiento también puede reducir la discapacidad durante hasta seis meses o más, y un 11% más de los tratados informaron una reducción de la discapacidad.

La mayoría de los estudios revisados se centraron en personas con radiculopatía en la zona lumbar, por lo que no está claro cuán efectivo es el tratamiento para quienes tienen radiculopatía en el cuello. Para las personas con estenosis espinal, los estudios muestran que las inyecciones epidurales de esteroides podrían reducir modestamente la discapacidad hasta seis meses o más después del procedimiento.

En comparación con las personas que no recibieron el tratamiento, un 26% más de las que recibieron el tratamiento informaron una reducción de la discapacidad hasta los tres meses, y un 12 % más hasta los seis meses o más. No se observó que el tratamiento redujera el dolor hasta los tres meses. Todos los estudios se centraron en personas con estenosis en la zona lumbar, por lo que los investigadores no saben qué tan efectivo es el tratamiento para las personas con estenosis en el cuello.

"Nuestra revisión confirma la eficacia limitada de las inyecciones epidurales de esteroides a corto plazo para algunas formas de dolor de espalda crónico", finaliza el autor Pushpa Narayanaswami, del Beth Israel Deaconess Medical Center en Boston y miembro de la Academia Estadounidense de Neurología.

"No encontramos estudios que analizaran si los tratamientos repetidos son efectivos o que examinaran el efecto del tratamiento en la vida diaria y la reincorporación al trabajo. Los estudios futuros deberían abordar estas lagunas", concluye.