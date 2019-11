Detectan lesión renal aguda en el 17% de los pacientes que toman medicamentos para el cáncer con inmunoterapia

Publicado 04/11/2019 7:02:38 CET

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio indica que el daño renal es bastante común en pacientes que toman medicamentos de inmunoterapia para tratar el cáncer.

Los hallazgos, publicados en el 'Clinical Journal of the American Society of Nephrology (CJASN)', serán importantes para mantener la salud renal de los pacientes a quienes se les recetan estos medicamentos.

Los inhibidores del punto de control inmunitario son medicamentos importantes ya que son eficaces para aumentar la respuesta del sistema inmunitario contra ciertos tipos de cáncer, pero a veces pueden causar efectos secundarios graves en órganos como los riñones.

Para determinar la frecuencia, la gravedad y los predictores de la lesión renal aguda (LRA) asociada con estos medicamentos, Meghan Sise, Harish Seethapathy y sus colegas del Hospital General de Massachusetts (Estados Unidos) examinaron información sobre todos los pacientes que recibieron terapia con inhibidores del punto de control inmunitario. en su hospital desde mayo de 2011 hasta diciembre de 2016.

En el análisis de 1.016 pacientes, 169 pacientes (17%) experimentaron IRA, 82 pacientes (8%) experimentaron LRA sostenida y 30 pacientes (3%) tuvieron lesión renal potencial relacionada con el inhibidor del punto de control inmunológico.

El primer episodio de LRA sostenida ocurrió en promedio 106 días después de que los pacientes iniciaran la terapia con inhibidores del punto de control inmunitario. Dieciséis pacientes (2%) experimentaron LRA sostenida en etapa 3 y 4 pacientes requirieron diálisis. El uso de inhibidores de la bomba de protones, que se usan comúnmente para tratar las úlceras estomacales o el reflujo ácido, se asoció con un mayor riesgo de experimentar una LRA sostenida.

"Es importante que los nefrólogos y oncólogos reconozcan la incidencia y los factores que se asocian con LRA y nefritis en los puntos de control en pacientes que reciben inmunoterapia para el cáncer --señala el doctor Sise--. Creemos que los nefrólogos serán llamados cada vez más para determinar la causa de la IRA en pacientes con inhibidores del punto de control inmunitario, y hacer un diagnóstico preciso tiene enormes implicaciones para el tratamiento del cáncer del paciente en el futuro".