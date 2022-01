Descubren una nueva inmunoterapia combinada con menos efectos secundarios

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de la Universidad Northwestern, en Estados Unidos, ha descubierto que un nuevo tratamiento de inmunoterapia combinada no solo prolongó la vida de los pacientes con cáncer mejor que otros tratamientos, sino que también fue menos tóxico para su salud en general que otros medicamentos en el mercado, proporcionando una mayor calidad de vida, según pubican en la revista 'Lancet Oncology'.

"Históricamente, en el ámbito del cáncer, la mayoría de los nuevos tratamientos que prolongan la supervivencia tienen un coste --afirma el autor principal, David Cella, director del Departamento de Ciencias Médicas Sociales de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern--. En este estudio, descubrimos que en realidad es más fácil para los pacientes, por lo que tiene un doble beneficio".

El estudio sobre la calidad de vida sigue a un estudio anterior del 'New England Journal of Medicine' (NEJM), que descubrió que un tratamiento combinado de quimioterapia con nivolumab más cabozantinib duplicaba la tasa de supervivencia de los pacientes con carcinoma de células renales avanzado no tratado previamente en comparación con el tratamiento estándar actual de primera línea con sunitinib.

La nueva investigación examinó los síntomas y efectos secundarios notificados por los pacientes en ese estudio. Descubrió que los que recibieron el nuevo tratamiento, nivolumab más cabozantinib (experimental), informaron de que sus síntomas eran estables o habían mejorado mientras recibían el tratamiento, mientras que los que tomaban el tratamiento existente, sunitinib (control), informaron de un deterioro de su estado de salud y de que les molestaban los efectos secundarios.

"La inmunoterapia está revolucionando el tratamiento del cáncer de riñón avanzado --asegura Cella--.Por primera vez en décadas, estamos viendo beneficios tanto en la supervivencia como en la calidad de vida con estos nuevos tratamientos. Los enfermos de cáncer de riñón disponen de opciones de tratamiento más eficaces que nunca. No sólo viven más tiempo, sino que viven mejor".