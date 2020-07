Descubren una nueva clase de analgésicos que no dañan al hígado o a los riñones

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Centro de Excelencia en Neurociencia de New Orleans de LSU Health (Estados Unidos) han descubierto una nueva clase de analgésicos para aliviar el dolor y reducir la fiebre sin el peligro de adicción o daño al hígado o los riñones.

Los fármacos actuales tienen efectos secundarios no deseados y, además, estudios recientes han demostrado que no pueden ser más efectivos para aliviar el dolor que los medicamentos no narcóticos. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) pueden causar daño renal.

Ante este escenario, los expertos han querido descubrir las causas por las que los analgésicos, como el acetaminofeno, producen daño hepático. Para ello, probaron 21 compuestos diferentes como análogos de acetaminofén.

"Las nuevas entidades químicas redujeron el dolor en dos modelos sin la toxicidad hepática y renal asociada con los analgésicos de venta libre que se usan comúnmente para tratar el dolor: paracetamol y AINE. También redujeron la fiebre en un modelo pirético", han comentado los investigadores.

La propiedad intelectual detrás de estas nuevas tecnologías, que son parte de este descubrimiento, ha sido licenciada por el LSU Health Sciences Center de Nueva Orleans a la empresa de ciencias de la vida South Rampart Pharma, LLC que actualmente está desarrollando este nuevo medicamento en etapas preclínicas tardías.

"Nuestro objetivo principal es desarrollar y comercializar nuevos medicamentos alternativos para el dolor que carecen de potencial de abuso y tienen menos preocupaciones de seguridad asociadas que las opciones de tratamiento actuales, y este artículo revisado por pares describe el descubrimiento de la biblioteca inicial de compuestos, así como varias pruebas de concepto estudios animales y moleculares", han dicho los investigadores.