Desarrollan un nuevo fármaco "seguro, eficaz y asequible" para la hepatitis C - DNDI

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Nacional de Reglamentación Farmacéutica de Malasia ha otorgado el registro condicional de ravidasvir, un nuevo medicamento seguro, eficaz y asequible para la hepatitis C desarrollado en asociación por DNDi, el ministerio de Salud malasio, Pharco Pharmaceuticals, Pharmaniaga Berhad y Médicos Sin Fronteras (MSF).

Los antivirales de acción directa (AAD) para la hepatitis C pueden curar completamente la enfermedad y abrir un camino para eliminar la hepatitis C como un problema de salud pública por completo. No obstante, solo el 13 por ciento de las personas con la enfermedad tienen acceso a los mismos, ya que siguen teniendo precios muy elevados para muchos países.

Ravidasvir estará disponible como parte de un nuevo tratamiento combinado que es eficaz contra las formas de hepatitis C más difíciles de tratar y apropiado para pacientes que también están tomando tratamiento antirretroviral para el VIH.

"El desarrollo de este nuevo fármaco es el resultado de una alianza entre actores públicos y privados que comparten el mismo objetivo de salud pública desde el principio: el desarrollo de un fármaco accesible. Es un ejemplo concreto de cómo la investigación y el desarrollo pueden generar innovación impulsada por las necesidades de salud pública en lugar de los imperativos del mercado", ha dicho el director ejecutivo de DNDi, Bernard Pécoul.

Ravidasvir es un inhibidor de NS5A oral desarrollado y de propiedad de Presidio Pharmaceuticals. Ha sido licenciada por el fabricante egipcio de medicamentos Pharco Pharmaceuticals y por DNDi para desarrollo clínico y comercialización.

En un ensayo clínico de Fase III anterior en Egipto, realizado por Pharco, ravidasvir más sofosbuvir mostró tasas de curación de hasta el cien por cien en pacientes con genotipo. Pharco y la DNDi se han asociado con el fabricante de medicamentos de Malasia Pharmaniaga para registrar y suministrar ravidasvir en Malasia y en el sudeste asiático.