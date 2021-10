Desarrollan un nanofármaco basado en la ferritina para el tratamiento de la leucemia

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto de Ingeniería de Procesos (IPE) de la Academia China de Ciencias, la Universidad de Pekín y el Hospital Zhujiang de la Universidad Médica del Sur han desarrollado un nanomedicamento basado en la ferritina (Fn) para la administración selectiva de arsénico (As) y la terapia eficaz contra diversos tipos de leucemia, según publican en la revista 'Nature Nanotechnology'.

La leucemia es una grave amenaza para la salud humana, con escasas tasas de supervivencia tanto en adultos como en niños. En la clínica, la quimioterapia sigue siendo la principal modalidad terapéutica para todos los tipos de leucemia e inevitablemente induce una distribución fuera del objetivo y efectos secundarios tóxicos.

La administración dirigida de fármacos quimioterapéuticos a las células leucémicas puede aliviar los efectos secundarios tóxicos y mejorar los efectos terapéuticos. Se han identificado varias dianas nuevas en las células leucémicas, pero sus características de expresión varían enormemente según los distintos tipos y cursos de la leucemia.

Mediante el cribado de un gran número de muestras clínicas, los investigadores confirmaron que los pacientes con diferentes formas de leucemia presentaban una expresión estable y fuerte de CD71. "CD71 puede utilizarse como una nueva y fiable diana para el desarrollo de terapias de precisión contra la leucemia", afirma el profesor LI Yuhua, del Hospital Zhujiang.

Como ligando de CD71, Fn tiene una estructura cuaternaria y una cavidad interior únicas, que son favorables para el alojamiento del fármaco. Con la ayuda de un proceso de coordinación mediado por el hierro, el As trivalente (AsIII), la forma medicinal del fármaco quimioterapéutico trióxido de arsénico (ATO), se cargó eficazmente en el interior del Fn.

"El contenido de carga es de unos 200 As en cada Fn y el As coincide con el estado de valencia clínicamente eficaz conocido del ATO aprobado", explica el profesor MA Ding de la Universidad de Pekín.

La formulación As@Fn conservó una fuerte capacidad de unión a diversos tipos de células leucémicas. Tras la internalización, el AsIII se liberaba en el lisosoma ácido.

"Nos entusiasma observar que nuestra nanomedicina As@Fn mejoró significativamente la acumulación de As en las células de leucemia tanto in vitro como in vivo --subraya el profesor WEI Wei, del IPE--. Este comportamiento de la diana es favorable para mejorar el efecto de eliminación de las células leucémicas y reducir al mismo tiempo la toxicidad para los tejidos normales".

En términos de eficacia terapéutica, As@Fn superó el estándar de oro en diversos modelos de xenoinjertos derivados de líneas celulares, así como en un modelo de xenoinjertos derivados de pacientes.

"Esta nanomedicina no sólo amplió la ventana terapéutica de As, sino que también extendió la aplicación a más tipos de leucemia --resalta el profesor MA Guanghui, del IPE--. Dado que el Fn es una proteína endógena y que el ATO ha sido aprobado para su uso clínico contra la leucemia, nuestra nanomedicina tiene potencial para su traducción clínica".

Un revisor de 'Nature Nanotechnology' añade que, "en general, el estudio fue bien conducido y controlado con una cantidad sustancial de datos in vitro e in vivo para apoyar que el recién desarrollado As@Fn como una novedosa nanomedicina de As basada en ferritina es eficaz para tratar diversas leucemias humanas".