Daiichi Sankyo presentará nuevos resultados de sus ADC para diferentes tipos de cáncer de pulmón

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Daiichi Sankyo presentará nuevos datos de su cartera de anticuerpos conjugados (ADC) DXd en cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) y cáncer de pulmón microcítico (CPM) en la World Conference on Lung Cancer (#WCLC23), organizado por la International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC, por sus siglas en inglés), y que se celebrará del 9 al 12 de septiembre de 2023 en Singapur.

Entre estos datos, se encuentran resultados principales del ensayo clínico de fase II 'HERTHENA-Lung01', en el que se evalúa patritumab deruxtecán (HER3-DXd) en pacientes con CPNM localmente avanzado o metastásico con mutación de EGFR, y resultados intermedios de última hora del estudio de fase Ib 'TROPION-Lung04', en el que se evalúa datopotamab deruxtecán (Dato-DXd) en combinación con durvalumab, con o sin carboplatino, en pacientes con CPNM metastásico sin alteraciones genómicas accionables. Los datos de estos dos estudios se presentarán por primera vez en comunicaciones orales.

También se presentarán en comunicaciones orales las actualizaciones de otros ensayos clínicos en curso, que incluyen el análisis principal del estudio de fase II 'DESTINY-Lung02' en el que se evalúa 'ENHERTU' (trastuzumab deruxtecán) en CPNM metastásico con mutación de HER2 y los datos actualizados de un estudio de fase I/II en el que se evalúa ifinatamab deruxtecán (I-DXd) en CPM refractario.

"Esperamos presentar por primera vez datos importantes de nuestro ensayo clínico 'HERTHENA-Lung01' en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico metastásico con mutación de EGFR y del estudio 'TROPION-Lung04' en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico metastásico", ha comentado Global Head, R&D de Daiichi Sankyo, Ken Takeshita.

También se presentarán comunicaciones en póster de otros estudios en curso, como los ensayos clínicos de fase III 'TROPION-Lung08' y 'AVANZAR' en los que se evalúan combinaciones con datopotamab deruxtecán en pacientes con CPNM metastásico como tratamiento de primera línea y un estudio de fase II en el que se evalúa ifinatamab deruxtecán en pacientes con CPM en estadio extenso (EE) tratados previamente.