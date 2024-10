Cuestionan dos terapias para la esclerosis múltiple

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio no ha encontrado diferencias en el tiempo transcurrido hasta que la discapacidad empeora entre las personas que toman ciertos medicamentos y las que no reciben tratamiento en personas con esclerosis múltiple (EM) progresiva primaria, El estudio se publica en 'Neurology', la revista médica de la Academia Estadounidense de Neurología por expertos de la Universidad de Rennes (Francia).

En la EM, el sistema inmunológico del cuerpo ataca la mielina, la sustancia blanca y grasa que aísla y protege los nervios. Las personas con EM progresiva primaria experimentan una disminución constante de los síntomas. Entre el 10 y el 15 % de las personas con la enfermedad padecen este tipo de EM.

Este estudio analizó el rituximab y el ocrelizumab, terapias de infusión anti-CD20 que se dirigen a una proteína llamada CD20 que se encuentra en algunos glóbulos blancos llamados células B. Se cree que la eliminación de estas células del torrente sanguíneo reduce la inflamación y el daño que puede ocurrir en la mielina. El ocrelizumab está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA) para la EM progresiva primaria y para personas con recaídas, pero el rituximab no lo está. El rituximab está aprobado por la FDA para otras enfermedades como la artritis reumatoide y se prescribe fuera de etiqueta para la EM.

"La EM es una enfermedad discapacitante, por lo que se necesitan urgentemente tratamientos que ralenticen la progresión hacia una discapacidad más grave", advierte la autora del estudio, la doctora Laure Michel, de la Universidad de Rennes (Francia). "Las terapias anti-CD20 se recetan ampliamente, en parte porque hay pocos tratamientos alternativos. Sin embargo, nuestro estudio sugiere que es posible que no ralenticen el empeoramiento de la discapacidad en las personas con EM progresiva primaria".

En el estudio participaron 1.184 personas con EM progresiva primaria, con una edad media de 56 años, que no habían tomado medicamentos para la EM en los dos años anteriores al estudio. Para el estudio, 295 personas recibieron tratamiento con rituximab, 131 recibieron tratamiento con ocrelizumab y 728 no recibieron tratamiento. Se les hizo un seguimiento durante una media de cuatro años.

El nivel de discapacidad de los participantes se midió en una escala con puntuaciones que iban desde cero, lo que significa que no hay síntomas, hasta 10 puntos, lo que significa que se ha producido la muerte debido a la EM. Al comienzo del estudio, todos los participantes tenían una puntuación de 6,5 o menos.

Los investigadores midieron luego cuánto tiempo les tomó a las personas avanzar hasta su primera progresión confirmada de discapacidad. Para aquellos cuya puntuación era inferior a 5,5 al inicio del estudio, avanzar un punto en la escala se consideró un avance en la discapacidad. Si su puntuación era de 5,5 o más, avanzar 0,5 puntos en la escala era un avance en la discapacidad. Después de ajustar las posibles diferencias entre los grupos tratados y no tratados, los investigadores encontraron que no había diferencia en el tiempo que llevaba progresar al siguiente nivel de discapacidad entre los que tomaban un medicamento y los que no lo tomaban.

"Los medicamentos para la EM pueden ser costosos y conllevar riesgos de efectos secundarios", afirma Michel. "Nuestros resultados indican que debería haber una evaluación constante de las terapias para la EM para determinar si los beneficios superan los riesgos para las personas con EM progresiva primaria".

Una limitación del estudio es que se trató de una mirada al pasado y no de un seguimiento de las personas en tiempo real. Además, entre quienes tomaban medicamentos, la mayoría tomaba rituximab y menos personas tomaban ocrelizumab. Se necesitan más investigaciones en grupos más grandes de personas para confirmar los hallazgos.