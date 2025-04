Cruz Roja Española y Cinfa amplían a nivel nacional el proyecto de colaboración 'Atención a Personas Cuidadoras'

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Española y Cinfa han ampliado a nivel nacional el proyecto de colaboración 'Atención a Personas Cuidadoras', que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de quienes cuidan, ofreciéndoles apoyo directo y emocional, así como formación especializada tanto en la gestión de los cuidados como en hábitos de autocuidado.

El proyecto respaldó en 2024 a más de 1.600 personas cuidadoras en las provincias de Toledo, Navarra y Tarragona. A lo largo de todo el pasado año y en casi 90 localidades de dichas provincias, se llevaron a cabo diferentes acciones, como talleres formativos, asesoramientos personalizados, actividades de respiro o grupos de apoyo, todas ellas dirigidas por el personal técnico de Cruz Roja y realizadas por un equipo de personas voluntarias.

Ahora, las entidades han comunicado que el proyecto se extenderá en nuevas zonas, de forma que esta alianza por los cuidados tenga un alcance nacional. En este punto, la presidenta de Cruz Roja Española, Maria del Mar Pageo, ha explicado que "la necesidad de cuidar de un familiar puede llegar de forma progresiva o repentina y suponer un importante punto de inflexión en la vida de toda la familia".

"La dedicación que requiere el cuidado implica nuevas exigencias que no siempre son fáciles de compaginar con las distintas facetas personales y profesionales de nuestro día a día. Sin olvidar que las personas cuidadoras afrontan emociones y sentimientos encontrados que también tratamos de ayudarles a gestionar", ha indicado.

"Brindar apoyo a las personas cuidadoras es un paso natural en nuestro trabajo por mejorar la salud y el bienestar de pacientes y personas con discapacidad y ante el progresivo envejecimiento de la población. De ahí nuestra rotunda apuesta por colaboraciones como esta y por futuros proyectos en los que estamos avanzando, con los que aspiramos a poner en valor la importancia de los cuidados en nuestra sociedad, así como a ofrecer recursos que los faciliten", ha destacado el presidente de Cinfa, Enrique Ordieres.

Por último, las entidades han compartido el testimonio de algunos cuidadores. Es el caso de José Miguel, que es el cuidador principal de sus padres, Víctor (83 años) y Florencia (78 años), ambos con un alto grado de discapacidad, dependencia y deterioro cognitivo.

Debido al aumento de las demandas en sus cuidados, José Miguel necesita más apoyo y recursos. "Últimamente me he sentido sobrepasado, sobrecargado emocionalmente y cansado físicamente, ya que tengo que compaginar los cuidados con mi trabajo en el campo", indica.

Por eso acudió a Cruz Roja: "Para cuidar mejor a mis padres y a mí mismo. Voy a charlas, talleres y grupos de apoyo. Me gusta compartir mis preocupaciones con otras personas cuidadoras porque me escuchan y siento que no estoy solo. También he podido disfrutar de alguna actividad de ocio con otros cuidadores y me ha ayudado a desconectar de mi rutina. Aunque es duro, prefiero que mis padres estén en mi casa y cuidarles yo mismo, teniendo el apoyo puntual de otras personas".