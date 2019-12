COP25: El papel de los pacientes en la lucha contra el cambio climático

Publicado 13/12/2019 17:22:26 CET

La presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar, ha pedido que se tenga más en cuenta la voz de los pacientes en el diseño de políticas públicas para combatir el cambio climático, ya que considera que son el colectivo que más está sintiendo, y va a sentir, los efectos sobre las condiciones del aire o el agua.

"Somos los grandes afectados del cambio climático, que interfiere generando enfermedades crónicas y empeorando las que ya existen. Al final, los efectos negativos son para todos los ciudadanos en general, pero en particular a aquelos pacientes que ya tienen alguna patología crónica", ha recordado Escobar en una entrevista con Europa Press con motivo de la Cumbre del Clima (COP25), que está afrontando su recta final.

En este sentido, señala que, por el aumento de la contaminación y los efectos del cambio climático, está aumentando la prevalencia, por ejemplo, de las enfermedades inflamatorias inmunomediadas, como artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, psoriasis o lupus, en las que el sistema inmune es clave. "Hace que estas patologías se presenten a edades más tempranas", ha añadido.

Además, insiste en que también están empeorando enfermedades crónicas como la bronquitis crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el asma, las cardiovasculares o la diabetes. Asimismo, advierte de que el cambio demográfico y el aumento de la esperanza de vida hará que la cronicidad aumente y cada vez haya más personas con enfermedades crónicas.

"Es un problema de salud pública y las personas que somos vulnerables nos hace aún más. Hace falta concienciar y que los pacientes estén en los órganos de decisión, porque si no se olvida que hay una población vulnerable muy grande, no solo los mayores y niños, sino personas con enfermedades crónicas, que no tienen 'edad'", ha reclamado.

"NO HEMOS TENIDO UN ESPACIO" EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Escobar cree que el abordaje del cambio climático es "multidisciplinar" y debe involucrar a organismos internacionales, nacionales, empresas e investigadores, "pero también a asociaciones de pacientes". Según la presidenta de la POP, hasta ahora las administraciones les han obviado en este asunto: "En este tema la verdad es que no nos han preguntado mucho. No hemos estado involucrados. La reflexión de escuchar activamente a los pacientes no se ha dado, no hemos tenido un espacio".

En cualquier caso, Escobar celebra que la COP25 ha sido "una oportunidad" para que se escuche la voz de los pacientes y concienciar a la sociedad, que espera "sirva de palanca de cambio para que sucedan cosas". En el futuro, defiende la importancia de trabajar de manera "multidisciplinar", ya que "esto no es una cosa solo del Ministerio". Al respecto, considera que se debería regular su participación en la toma de decisiones, para que su involucración "no sea anecdótica".

Sobre las negociaciones en este tramo final de la COP25, la presidenta de la POP pide "acuerdos vinculantes". "Ha sido una oportunidad de escuchar a expertos, pero hay que llegar a acuerdos vinculantes, aunque sean pequeños gestos, que produzcan después cambios reales y transversales, y que puedan ser trasladados al ámbito nacional. Creemos que se pueden tomar medidas de prevención a corto plazo. Tenemos que ir dando pasos para ayudar a paliar los efectos del cambio climático", ha concluido.