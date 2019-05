Consiguen reproducir sintéticamente un importante antibiótico contra el cáncer

Publicado 29/04/2019 14:23:02 CET

Después de 20 años de investigación, científicos de la Universidad de Lincoln (Reino Unido) han descifrado el código químico de un "increíblemente complejo" 'antibiótico antitumoral', la kedarcidina, conocido por ser altamente efectivo contra las células cancerosas así como contra las bacterias resistentes a los medicamentos. Así, han conseguido reproducirlo sintéticamente en el laboratorio por primera vez.

La kedarcidina fue descubierta en su forma natural por una compañía farmacéutica cuando la extrajeron de una muestra de suelo en la India hace casi 30 años. El suelo es la fuente natural de todos los antibióticos desarrollados desde la década de 1940, pero para que se desarrollen como posibles tratamientos farmacológicos deben producirse mediante síntesis química.

A diferencia de muchos otros antibióticos que se centran únicamente en matar bacterias, la kedarcidina también es capaz de dañar las células tumorales y tiene potencial como tratamiento eficaz contra el cáncer. Actúa causando daños en el ADN de su objetivo, pero también en su complejidad estructural. Ha sido objeto de extensas investigaciones por parte de científicos de todo el mundo, pero debido a su compleja estructura no han sido capaces de reproducirlo en su forma más completa y precisa, hasta ahora.

"Tras su descubrimiento en el suelo, se necesitaron 10 años para determinar la estructura molecular de la kedarcidina. Con un núcleo reactivo protegido por una capa de proteína, se asemeja a algo así como un huevo escocés", explica Martín Lear, uno de los autores del trabajo, que se ha publicado en la revista 'The Journal of Antibiotics from Nature'.

Las propiedades anticancerígenas de la kedarcidina también la convierten en fundamental para los científicos que exploran nuevas formas de abordar los tumores cancerosos agresivos. Ahora que es posible recrear la sustancia de forma sintética, los investigadores podrán conocer mejor los mecanismos que la hacen tan eficaz contra las células de la leucemia y el melanoma, por ejemplo.

Los investigadores consideran que este "gran avance podría marcar una nueva era en el diseño y la producción de nuevos antibióticos y agentes anticancerígenos". "Este nuevo conocimiento biológico y la capacidad química que tenemos pueden ser utilizados para desarrollar la próxima generación de antibióticos y agentes anticancerígenos", ha concluido Lear.