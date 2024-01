El Consejo General de Farmacéuticos lanza una campaña para informar y prevenir las interacciones alimentos-medicamentos

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, a través de la vocalía nacional de Alimentación, pone en marcha este martes una campaña dirigida a ciudadanos y profesionales con el fin de formar, informar y prevenir la aparición de posibles interacciones alimento-medicamento (IAM).

Con este fin, a través del portal de la Organización Farmacéutica Colegial --'farmacéuticos.com'-- y sus redes sociales, se publicarán una infografía dirigida a la población con recomendaciones y consejo farmacéutico, y fichas para profesionales de los principios activos o grupos terapéuticos que presentan interacciones de relevancia con alimentos.

La campaña, que arranca con la publicación de la infografía para la población y las fichas para farmacéuticos sobre el acenocumarol y la levotiroxina, se extenderá con una frecuencia quincenal con dos nuevas fichas entre otras sobre IECA, metformina, estatinas y antibióticos.

Las interacciones alimento-medicamento no se detectan con tanta facilidad como las interacciones entre medicamentos, aunque su frecuencia es mucho mayor, al ser una costumbre tomar los medicamentos con las comidas.

Aunque estas interacciones no siempre son importantes, existen otros factores como las características propias de los medicamentos (margen terapéutico, formulación, vía de administración, etc.) y del propio paciente (edad, sexo, función hepática o renal, enfermedades concomitantes, etc.) que pueden agravar las posibles consecuencias de una interacción.

CERCANÍA Y ACCESIBILIDAD

Para el vocal nacional de Alimentación, Aquilino García, "esta iniciativa aprovechará el conocimiento y la cercanía y accesibilidad del farmacéutico para identificar un potencial riesgo y prevenirlos con las recomendaciones adecuadas".

Pero, además, la formación dirigida a los ciudadanos permitirá sensibilizar a la sociedad y será completada con la "que recibe del farmacéutico en la dispensación del medicamento, que incluye las interacciones con otros fármacos o con los alimentos de la dieta, sin olvidar algunas infusiones o complementos alimenticios que pueden presentar también interacciones".

Entre los objetivos de esta campaña, se encuentran el de actualizar el conocimiento sobre las interacciones alimento-medicamento de manejo en la farmacia comunitaria más frecuentes y con suficiente relevancia clínica.

Además, los materiales facilitarán la labor informativa y divulgativa del farmacéutico, aportándole los principales consejos que se pueden proporcionar desde la farmacia comunitaria a los pacientes con relación a las IAM y permitirán proporcionar información a los pacientes sobre las posibles IAM y la forma de adecuar sus hábitos alimentarios en caso necesario para conseguir los mejores resultados terapéuticos.