El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y la Policía Nacional crean el Observatorio de Agresiones a Farmacéuticos

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y la Policía Nacional, a través de la figura del Interlocutor Policial Sanitario, han puesto en marcha el Observatorio de Agresiones a Farmacéuticos con el objetivo de analizar, concienciar, visibilizar y contribuir a reducir el problema de las agresiones a los profesionales sanitarios en el ejercicio de su profesión y, en particular, a los farmacéuticos.

A juicio del presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, la puesta en marcha de este observatorio contribuirá a generar conciencia entre los propios farmacéuticos a denunciar y poner en conocimiento de las autoridades las agresiones que se produzcan en su día a día.

"Los farmacéuticos no estamos acostumbrados a notificar las agresiones verbales o amenazas. Hasta que no vemos que es un hecho delictivo muy claro, como puede ser un robo o un atraco, no estamos acostumbrados a denunciar. La mayoría de las veces dejamos pasar por alto las amenazas y los insultos por negarte a dispensar, por ejemplo, un medicamento que precisa receta", ha dicho Aguilar.

Y es que, tal y como ha recordado, durante la pandemia del coronavirus y los periodos de confinamiento se han vivido escenarios más complicadas de lo habitual por el "propio nerviosismo" y las situaciones de tensión y estrés generadas a raíz del coronavirus.

Por su parte, el Interlocutor Policial Nacional Sanitario, Javier Galván, ha destacado la labor que la Policía Nacional viene desempeñando desde el año 2017, con la creación de la figura del Interlocutor Policial Sanitario, recogida en la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad, cuya prioridad es la creación de acciones preventivas con medidas formativas de apoyo y asesoramiento sobre agresiones a los profesionales de la salud.

La formación de los farmacéuticos en la materia de prevención de las agresiones será uno de los pilares esenciales en dicho Observatorio. "La adquisición de herramientas específicas para afrontar estas desagradables situaciones, aumentará la capacidad de anticipación y reacción del farmacéutico, lo que a su vez propiciará que la agresión no llegue a producirse o al menos se minimice su intensidad", ha aseverado Galván.

Por otro lado, y en colaboración con el Equipo Nacional del Interlocutor Policial Sanitario se ha elaborado un formulario 'on line' y puesto a disposición de todos los farmacéuticos para la notificación de agresiones.

Dicho formulario, con fines estadísticos, permitirá obtener una radiografía de las agresiones al farmacéutico, su tipología y casuística, así como diseñar políticas de prevención, protección y actuación en consecuencia.

"Una agresión física o verbal que no se denuncia es un acto que no existe para las autoridades y facilita que vuelva a producirse", ha dicho Aguilar, para subrayar la importancia de disponer de información para el diseño de estrategias de prevención y evitar futuras agresiones similares.

Asimismo, entre cuyos objetivos del Observatorio se contempla concienciar a la sociedad sobre la importancia de cuidar a los profesionales sanitarios mediante campañas informativas; impulsar entre el colectivo farmacéutico acciones formativas orientadas a la prevención y protección frente a las agresiones; así como elaborar un informe anual con los datos procedentes y registrados en el formulario online.