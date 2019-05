Conoce las cefaleas por abuso de medicación: ¿Sabes si abusas de los analgésicos?

Publicado 04/05/2019 7:59:34 CET

MADRID, 4 May. (EDIZIONES) -

La cefalea por uso excesivo de analgésicos o 'cefalea de rebote' está causada por el consumo crónico y excesivo de medicamentos para combatir las cefaleas, explica la OMS. Según resalta, es la forma más común de cefalea secundaria. En concreto, cita que puede afectar hasta un 7% de ciertos grupos de población, más a las mujeres que a los hombres, y se trata de una cefalea presente la mayor parte del tiempo, opresiva, persistente y que generalmente es peor al despertar.

En este sentido, la Asociación Internacional de Estudio de Dolor (IASP por sus siglas en inglés) indica que este tipo de dolor de cabeza tiene lugar cuando existe un abuso de medicación. "Es un fuerte factor de riesgo para el aumento de la frecuencia de la cefalea. Puede causar un empeoramiento evolucionando desde la cefalea episódica (menos de 15 días de cefalea al mes) a la cefalea crónica (más de 15 días de cefalea al mes durante un periodo mínimo de 3 meses)", concreta.

Según alerta, el abuso de medicación puede deberse a una ingesta demasiado frecuente de analgésicos, de compuestos analgésicos, de ergotaminas, triptanes (medicación migraña), y de opioides si se toman regularmente (más de 10 días al mes).

"Los criterios diagnósticos para las cefaleas debidas al abuso de medicación están definidos por la Sociedad Internacional de Cefaleas (IHS por sus siglas en inglés)", señala, al mismo tiempo que precisa que esta cefalea parece ser más frecuente en las mujeres que en los hombres, un aspecto que puede ser debido a una mayor prevalencia de la migraña entre las mujeres.

En una entrevista con Infosalus, la doctora Sonia Santos, coordinadora del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN), reconoce que a los pacientes no les gusta que se les diga que abusan de un fármaco, por eso se dice 'cefalea por abuso de medicación'.

Aquí precisa que no es lo mismo un paciente que presente 10 días al mes dolor de cabeza intenso, que trata con uno o dos analgésicos (tipo paracetamol o ibuprofeno), que no encajaría dentro del perfil del 'abuso', con aquellos que adoptan una conducta evitativa y se toman el analgésico en previsión de que les va a doler la cabeza, bien porque sienten que tienen una serie de factores hormonales, o bien porque no han descansado bien o ha cambiado el tiempo y creen por ello que van a presentar cefalea.

Muchos de los pacientes que padecen la cefalea de rebote se despiertan con dolor en medio de la noche porque su cerebro les pide la dosis de analgésico, según indica Santos, quien precisa que aproximadamente un 2% de la población en España presenta este tipo de dolor de cabeza.

Sobre el tratamiento, la neuróloga reconoce que es complicado, siendo lo ideal la educación con el paciente, a quienes se les intenta enseñar que hay que tomar analgésico cuando se tiene dolor. "Después tienen que entender que realmente nosotros podemos ayudarles, lo que exige un esfuerzo por parte de ellos, para no tomar tal cantidad de fármacos, sabiendo que si los consumen en exceso se generará un dolor de cabeza. El problema también está en que cada vez necesitan más dosis de medicación y aun así seguirán teniendo dolor", aprecia la miembro de la SEN.

Aquí también destaca que hay muchos pacientes a los que hay que ingresarles porque les aparece el síndrome de abstinencia, ante el proceso de deshabituación, y sufren de ansiedad, o de nerviosismo, presentan mucho dolor de cabeza, así como insomnio, o están muy irritables.

"El periodo más difícil suele ser el primer mes. De hecho, hay personas que tienen que ingresar si han fracaso al menos dos veces a la hora de deshabituarse. Pero siempre hay que individualizar cada caso", agrega la coordinadora del grupo de estudio de cefaleas de la SEN.

Finalmente, la doctora Santos incide en que si los pacientes consumen mucha analgesia deben acudir a un centro de atención primaria. "Muchos pacientes no acuden al médico, se tratan la cefalea en casa, y es el problema en las cefaleas primarias, que son muy frecuentes, y hay que intentar evitar eso", añade.