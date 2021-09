MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los compuestos de doble acción para el cáncer de mama ayudan a superar los problemas de resistencia a medicamentos, según han comprobado un equipo de científicos de Scripps Research en Florida (Estados Unidos) en un estudio publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Los medicamentos como el tamoxifeno, el fulvestrant o el anastrozol se recetan con frecuencia para los cánceres de mama sensibles al estrógeno. No obstante, con el tiempo algunos cánceres de mama pueden desarrollar resistencia.

En este sentido, los compuestos de doble acción actúan interfiriendo con la capacidad del estrógeno para activar su receptor celular de la forma tradicional, como se ve con la terapia hormonal tamoxifeno, pero también mediante un segundo mecanismo inhibidor. De hecho, las pruebas en células mostraron una mayor eficacia en presencia de mecanismos de resistencia a los medicamentos.

En concreto, los investigadores han visto que estos compuestos actúan como reguladores a la baja del receptor de estrógeno o, al igual que el tamoxifeno, como moduladores selectivos del receptor de estrógeno. Además, sus dos cadenas laterales diferentes se pueden alterar de diversas formas para influir en la potencia y controlar los efectos secundarios.

Los siguientes pasos incluyen probar los compuestos en modelos de ratón de cáncer de mama y ajustar las moléculas para mejorar sus propiedades similares a las de los medicamentos, como permanecer en el torrente sanguíneo durante el período de tiempo adecuado.