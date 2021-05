Cofares destaca el apoyo del profesional farmacéutico ante la saturación de Atención Primaria y hospitalaria

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cofares, Eduardo Pastor, ha destacado que el profesional farmacéutico es una figura de referencia, que no solo ofrece información rigurosa, sino que también es un apoyo imprescindible ante la saturación de la Atención Primaria y la hospitalaria, tal y como ha quedado patente desde el inicio de la pandemia.

Pastor se ha pronunciado así durante el webinar 'Igualdad de acceso a medicamentos y terapias', organizado por el Grupo de Trabajo ENVI Salud del Parlamento Europeo, donde se ha reflexionado sobre la importancia de fomentar la igualdad en el acceso a los medicamentos, partiendo de la Estrategia Farmacéutica para Europa adoptada por la CE el 25/11/2020, la cual creará un marco regulatorio y apoyará a la industria en la promoción de la investigación y las tecnologías que realmente lleguen a los pacientes.

El presidente de Cofares ha hecho hincapié durante su intervención en que un medicamento no es una mercancía de consumo y precisa de una protección especial. "El binomio farmacia-distribución está en la 'última milla' de contacto con el usuario, y lo está de una forma completamente segura. Este principio jamás debe olvidarse: facilitar medicamentos, sí. Pero hagámoslo siempre a través de manos expertas", ha dicho.

Por otra parte, y respecto al papel de la farmacia y la distribución, la directora de la División de Políticas y Sistemas de Salud del País en la Oficina Regional de la OMS para Europa, Natasha Azzopardi, ha destacado el importante rol de la farmacia que permaneció durante toda la pandemia abierta al ciudadano, así como el de la distribución, recordando la complejidad de su labor. Además, ha asegurado que el acceso a la salud forma parte de una cadena de la que la farmacia es un eslabón fundamental.

"Es necesario trabajar desde la perspectiva de la equidad y de la calidad de los sistemas sanitarios, así como reforzar la investigación y el desarrollo, como primeros pasos para garantizar el acceso, junto a otras cuestiones como la fabricación, el registro o las políticas de precio y suministro", ha enfatizado.

GARANTÍA DE ENTREGA EN TODO EL TERRITORIO

Al mismo tiempo, Pastor ha subrayado la importancia de reforzar los sistemas de distribución y contar con la red de oficinas de farmacia, ya que sólo así se alcanzará a cada ciudadano, en el ámbito urbano o el rural, y se garantizará la equidad y la seguridad en el acceso a los medicamentos.

No obstante, ha reconocido ser consciente de los cambios a los que se enfrenta el sector farmacéutico y ha hecho una llamada a la prudencia. "La entrada de nuevos actores en el campo de la distribución farmacéutica, como por ejemplo Amazon, no puede desligarse del componente social de nuestra labor. Una distribución basada únicamente en la ley de la oferta y la demanda, o en la rentabilidad aislada del negocio, haría peligrar no solo el mantenimiento de existencias de reserva, sino el abastecimiento en zonas que, por condiciones demográficas, no resulten atractivas", ha detallado.

En este sentido, Pastor ha puesto de manifiesto que actualmente en España, gracias a su sistema de distribución, se garantiza la entrega de medicamentos en cualquier lugar del territorio, incluso en zonas despobladas donde otros operadores no quieren llegar por motivos económicos.

"Eso es un bien que tenemos que proteger. No olvidemos en ningún momento que 'comerciar' con medicamentos y productos sanitarios es hacerlo con la salud de las personas. Y ahí, debemos ser especialmente responsables y cuidadosos", ha concluido.