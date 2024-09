El CIPM aprueba la financiación de 'Enhertu' y 'Trodelvy' para dos tipos cáncer de mama metastásico

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha aprobado en la reunión de este jueves la financiación de 'Enhertu' y 'Trodelvy' para la indicación de cáncer de mama metastásico HR+ y HER2 y cáncer de mama metastásico HER2 Low, respectivamente, según han confirmado fuentes de la Reunión del CIPM a Europa Press.

Así, a partir de ahora las pacientes con estos dos tipos de cáncer de mama metastásico podrán recibir estos tratamientos a través de la Seguridad Social y mejorar y prolongar así su esperanza y calidad de vida.

Esta autorización de financiación se produce tres años después de que los tratamientos fueran aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) para estas indicaciones, y tras haber sido rechazada en las cuatro reuniones anteriores del CIMP en diciembre de 2023, enero de 2024, marzo de 2024 y junio de 2024.

En las últimas semanas esta cuestión ha sido llevada al Congreso de los Diputados por parte del Partido Popular, quien pidió a la ministra de Sanidad, Mónica García, que "desbloqueara su financiación" ya que "hay 6.600 mujeres que mueren anualmente por cáncer de mama metastásico y que es la principal causa de mortalidad de las mujeres entre 35 y 50 años".

La ministra aseguró que el Ministerio estaba comprometido con esta cuestión y que votarían a favor de su financiación en esta reunión del CIMP, pero que en la Comisión Interministerial de Precios "no solo interviene el Ministerio de Sanidad, sino otros ministerios y las comunidades autónomas".

Además, este martes pacientes con este tipo de cáncer y portavoces del movimiento 'Sin tratamiento, nos morimos' comparecieron en la Comisión de Sanidad del Senado para volver a pedir la financiación de estos tratamientos.

"Es muy frustrante que la buena evolución de tu enfermedad dependa siempre de un tiempo que no tenemos. Pedimos que se faciliten estos trámites burocráticos y todos los tratamientos que estén pendientes de financiación lleguen cuanto antes a las pacientes que lo necesitan. Nuestras vidas y las de miles de mujeres dependen de todos ustedes, es sencillo, sin tratamientos, nos morimos", declaraba una de las pacientes, Victoria Rodrigo Fonseca, que este jueves ya ha podido recibir su tratamiento por la Seguridad Social.

Victoria también había lanzado previamente una campaña de recogida de firmas para denunciar la falta de acceso a tratamientos oncológicos innovadores, ya aprobados por la EMA, y conseguir la visibilidad y el apoyo social que necesitaba para cambiar esta situación. La campaña ha sido respaldada por más de 156.000 personas, según ha detallado.

"Se ha conseguido. Gracias a todos, a las 156.000 firmas, a los agentes implicados, a los que nos habéis apoyado en redes. Gracias, por las que ya no están, por las que estamos y por las que estarán. Esto supone una maravilla para todas las pacientes de cáncer de mama metastásico. Alargamos la vida. Imaginaba esto en mis sueños y este momento ha llegado por y para todas", ha manifestado emocionada Victoria tras recibir la noticia en el hospital donde estaba recibiendo su ciclo de medicación.

En su recogida de firmas, que en tres meses cuenta ya con más de 157.000 apoyos, solicitaba que las farmacéuticas y el Ministerio de Sanidad lleguen a un acuerdo de manera urgente para poder financiar su medicación. "Desde que tengo cáncer de mama he conocido muchas mujeres con mi enfermedad que no pudieron acceder a esa medicación como sí puedo recibirla yo gracias a mi seguro privado, que no sé durante cuánto tiempo me podré financiar", cuenta en change.org/CuantoValeUnaVida.

El pasado 23 de julio, Victoria Rodrigo y otras cuatro pacientes de cáncer de mama metastásico, registraron en el Ministerio de Sanidad las más de 80.000 firmas que habían reunido hasta entonces en su petición y fueron invitadas a reunirse con la ministra, Mónica García. Dos meses después, y duplicado el número de firmas recogidas, fueron invitadas a comparecer en el Senado en la Comisión de Sanidad, a contar su caso. Y han logrado el compromiso de todos los grupos parlamentarios.