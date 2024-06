La cifra de compañías biotecnológicas en España creció un 8,5% en 2022

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

España cuenta con 974 empresas consideradas estrictamente como 'biotech', tras registrar un crecimiento del 8,5 por ciento en 2022; mientras que, hace dos décadas, el sector contaba solo con alrededor de 50 compañías de este tipo.

Así se recoge en el Informe AseBio 2023, presentado este miércoles en Madrid, que ha contado con el apoyo de Amadix, MSD y Oryzon Genomics como colaboradores principales. Según el mismo, el 47 por ciento de estas empresas son PYMES y el 49 por ciento micropymes. En total, 4.477 empresas realizan actividades biotecnológicas en España.

Por número de compañías, Cataluña mantiene su liderazgo con el mayor número de empresas biotecnológicas: 24,85 por ciento del total. Por detrás quedan Madrid (17,25%), Andalucía (12,94%), País Vasco (9,45%), y Comunidad Valenciana (8,62%). El 52 por ciento de las 'biotech' dirigen su actividad a la salud humana, seguida por la alimentación con un 32 por ciento, la agricultura y la producción forestal con el 19 por ciento.

Además, las compañías 'biotech' cerraron 332 alianzas en 2022 de las que 224 fueron con entidades públicas y fundaciones, lo que supone un incremento del 13 por ciento.

En 2022, la actividad de las empresas 'biotech' en España ha generado más de 16.600 millones de euros de renta, lo que supone el 1,5 por ciento del PIB nacional. La recaudación fiscal asciende hasta los 6.483 millones de euros, cifra que representa el 0,6 por ciento del PIB.

Cabe señalar que la facturación de las compañías biotecnológicas se incrementó en 2022 un 9,4 por ciento respecto al año anterior hasta alcanzar los 19.676 millones de euros. Las 'biotech' contribuyen con 162.845 empleos, es decir, el 0,85 por ciento del empleo sobre el total.

La productividad media ha superado el medio millón de euros por ocupado, más de cuatro veces superior a la productividad media de la economía, y con unos salarios medios que duplican la media nacional.

MÁXIMO HISTÓRICO DE FINANCIACIÓN PRIVADA CAPTADA POR EL SECTOR

Tras el descenso registrado en 2022 de la financiación privada captada por el sector, en 2023 esta ha aumentado un 37 por ciento y se ha registrado el máximo histórico: más de 228 millones de euros en 42 operaciones, con un volumen medio de las operaciones de 5,4 millones de euros.

En este sentido, las inversiones de mayor volumen cuentan con la participación de inversores internacionales. El volumen de inversión captado en operaciones de ampliación de capital con participación de inversores internacionales roza los 150 millones de euros.

En 2023, 10 compañías han contado con el apoyo de inversores de países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Noruega, Suecia, Dinamarca e Italia. Las 'biotech' han logrado más de 12 millones de euros a través del crowdfunding y los instrumentos financieros en forma de préstamos o participaciones en capital de entidades regionales y ENISA, así como la deuda a riesgo del EIC Fund, que continúan siendo esenciales como financiación complementaria.

INVERSIÓN DEL SECTOR BIOTECNOLÓGICO EN I+D

La inversión de sector biotecnológico en I+D supera el 6,3 por ciento de la inversión nacional total en I+D. En 2022, el sector biotecnológico invirtió 1.218 millones de euros en I+D, que suponen más de un 6,3 por ciento de la inversión nacional total en I+D.

El 67 por ciento de lo invertido en I+D por parte de las 'biotech' se financia con fondos propios y el 44 por ciento de la inversión se destina a retribuir al personal investigador y técnico. Les siguen los fondos procedentes del sector empresarial, con un 13 por ciento, y con un 10 por ciento tanto los fondos procedentes de la Administración Pública como los fondos procedentes de otros países.

El sector biotecnológico mantiene la quinta posición en cuanto a la intensidad de inversión en I+D, después de otros sectores como la automoción, el farmacéutico y el educativo.

SECTOR INTENSIVO EN CIENCIA Y EN CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORES

Las compañías 'biotech' mantienen la segunda posición en el ranking de sectores con mayor porcentaje de investigadores sobre el total de empleados con un 13,77 por ciento, por detrás de las empresas de servicios de I+D.

Asimismo, el informe pone de manifiesto que en 2022 la producción científica española en el área de conocimiento de la biotecnología representó el 2,46 por ciento de la producción global. Además, se cita un 21 por ciento más que la media global. Estas cifras sitúan a España en la novena posición mundial en número de documentos en biotecnología.

En el informe también se recoge que, en el curso 2015-2016, el número de estudiantes matriculados en estudios universitarios de biotecnología de grado o máster ha aumentado un 25 por ciento. En 2022-2023, último periodo con datos disponibles, se superan ya los 9.300 alumnos entre máster y grado, de los que más del 60 por ciento son mujeres.

Desde hace siete años, la participación de las mujeres en el sector está por encima del 50 por ciento y, desde 2020, se mantiene el porcentaje de representación en el 53 por ciento.

El 60 por ciento del personal dedicado a actividades de I+D en las empresas 'biotech' son mujeres, y estas representan el 29,2 por ciento de los equipos directivos de las empresas biotecnológicas.

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha subrayado que el sector 'biotech' ha sido capaz de "demostrar el valor de la ciencia para mejorar la vida de las personas", aunque ha reconocido que la apuesta por la Ciencia en España es "mejorable", si bien ha celebrado que "existe" y se ha mostrado "optimista" en este sentido.

En este "espacio para la mejora", el secretario de Estado ha destacado dos medidas: mitigar la brecha territorial para "no desasistir a otras regiones" en cuanto a innovación porque "la prosperidad no compartida no es prosperidad". Por otro lado, ha llamado a "fomentar y atraer" la conexión entre talento e innovación. Por último, ha destacado que "la biotecnología tiene un valor estratégico para España".