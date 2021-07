El CHMP de la EMA ha recomendado bimekizumab para el tratamiento de la psoriasis en placas de moderada a grave

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ha emitido una opinión positiva recomendando la aprobación de 'Bimzelx' (bimekizumab) para el tratamiento de adultos con psoriasis en placas de moderada a grave que son candidatos a recibir un tratamiento sistémico.

Bimekizumab es un nuevo anticuerpo monoclonal humanizado IgG1 en fase de investigación, específicamente diseñado para inhibir de forma selectiva y dual la IL-17A y la IL-17F, dos citocinas claves implicadas en procesos inflamatorios crónicos de muchas enfermedades graves, entre las que se incluye la psoriasis.

"Esta opinión positiva del CHMP es un hito regulatorio clave para la autorización de bimekizumab en Europa. Estamos muy contentos con esta decisión que reconoce la solidez del programa de desarrollo clínico en psoriasis. Bimekizumab es una muestra del compromiso de UCB para avanzar en el campo de la inmunodermatología, abordar las necesidades no cubiertas de los pacientes y mejorar sus resultados en salud", ha destacado Emmanuel Caeymaex, vicepresidente ejecutivo de Inmunología y responsable de UCB en Estados Unidos.

La opinión positiva de la EMA está basada en los resultados de tres estudios fase III (BE VIVID, BE READY y BE SURE) en los que se ha evaluado la eficacia y seguridad de bimekizumab en el manejo de la psoriasis en placas moderada-grave en adultos.

La compañía recuerda que si la Comisión Europea aprueba la autorización de comercialización, bimekizumab se convertirá en el primer tratamiento autorizado en la Unión Europea para el tratamiento de pacientes con psoriasis en placas de moderada a grave que está diseñado para inhibir de forma selectiva y dual la IL-17A y la IL-17F.