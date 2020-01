Chiesi pide que las administraciones sean "más sensibles" a la innovación incremental

Publicado 15/01/2020 16:45:19 CET

La directora de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Chiesi España, Carmen Basolas, ha pedido que las administraciones sanitarias sean "más sensibles" a la innovación incremental, es decir, aquella que realiza mejoras en medicamentos ya comercializados, como nuevas vías de administración, combinación de dos principios activos para un uso más eficaz, nuevas indicaciones o mejoras en la seguridad.

Así, ha reclamado que este tipo de innovación en fármacos sea "premiado" por parte de las autoridades. "Me gustaría que las administraciones fueran más sensibles a la innovación incremental, porque si no se podrían dejar de hacer inversiones. Si no hay sensibilidad a premiar con mejores precios, por ejemplo, se dejará de hacer, y esto va en contra del paciente", ha señalado durante un encuentro con medios de comunicación celebrado este miércoles en Madrid.

Tal y como ha recordado, en muchas ocasiones esta innovación incremental queda sin reconocimiento, al ser equiparada por el sistema de precios de referencia a presentaciones clásicas, simplemente por compartir el mismo principio activo. Así, muchas administraciones, tanto nacionales como europeas, se niegan a financiar algunos productos que mejoran la vida de los pacientes porque ya hay una alternativa del mismo fármaco, a pesar de que la nueva innovación tiene claros beneficios.

En este punto, Basolas ha puesto como ejemplo algunos fármacos que se tienen que tomar cada seis horas y están financiados por el sistema público, mientras otros desarrollados posteriormente con el mismo principio activo y que se toman cada 12 horas no lo están, a pesar de que, entre otros aspectos, permite no tener que despertarse en mitad de la noche para su administración.

"Nosotros tenemos dos objetivos. Por un lado, concienciar a la sociedad sobre la importancia de la innovación incremental. Y, después, que haya sensibilidad de los pagadores a premiar esa innovación", ha comentado Basolas. Entre este tipo de innovación, la compañía tiene previsto lanzar en 2025 un inhalador de cartucho presurizado sostenible para pacientes con asma y con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

UN INHALADOR SOSTENIBLE

En concreto, el Grupo tiene un plan de inversión de 5 años y 350 millones de euros para introducir estas nuevas formulaciones en el mercado, que reducirán la huella de carbono de este tipo de inhaladores en un 90 por ciento. "Así, una hamburguesa contaminará 400 veces más que el inhalador de cartucho presurizado en el que estamos trabajando", ha avanzado la dirigente de la compañía de origen italiano.

Chiesi, que dedica un 23 por ciento de sus ingresos a I+D, tiene como uno de sus pilares la sostenibilidad, según Basolas. "Tenemos el reto de tener una huella de carbono neutra en 2035", ha explicado el director general de Chiesi España, Giuseppe Chiericatti, quien ha asegurado que el objetivo de su compañía es que "su beneficio sea revertido en la sociedad y en el planeta".

Por otra parte, Chiesi ha convocado este miércoles su I Premio de Periodismo sobre Enfermedades Raras, en los que colabora la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS). En concreto, se reconocerán las piezas periodísticas que versen sobre alfamanosidosis, cistinosis neuropática y neuropatía óptica hereditaria de Leber (NOHL). Se premiará al ganador en cada una de estas categorías con 2.000 euros, y habrá un accésit de 500 euros. "Parte de nuestra responsabilidad como compañía es apoyar los esfuerzos por favorecer que la sociedad reciba una información rigurosa sobre la situación real en el ámbito de enfermedades tan desconocidas", ha concluido Chiericatti.