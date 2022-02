Chiesi lanza la campaña 'Rare is not Rare' #WeWearStripes para concienciar sobre las enfermedades raras

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Chiesi ha lanzado la campaña 'Rare is not Rare' #WeWearStripes (Lo raro no es raro, Llevamos Rayas), con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, para conciencias sobre las enfermedades raras (ER) y mostrar solidaridad con los pacientes que sufren estas patologías, que afectan a más de 300 millones de personas en todo el mundo.

La iniciativa de la compañía tiene como objetivo mostrar que "lo raro no es tan raro" e invita a los pacientes, cuidadores y al público en general a mostrar su apoyo con las personas que viven con enfermedades raras, a través de las redes sociales.

El nombre de la campaña, tal y como indica Chiesi, se debe a que cada 28 de febrero se utiliza el símbolo de la cebra para celebrar a cada paciente: así como las cebras tienen su propio patrón

único de rayas, los pacientes con enfermedades raras pueden tener su propio conjunto único de síntomas. Por cada foto que se suba a redes sociales con el filtro de cebra que se ha diseñado y la etiqueta mencionada, Chiesi donará de uno hasta 15.000 euros a la Fundación Make-a-Wish para dar esperanza a los niños que viven con una enfermedad grave.

"Este simple gesto ayudará a mostrar que las personas que viven con enfermedades raras no están solas. Todos estamos en el mismo equipo y con orgullo utilizamos el diseño de las rayas en este

día para crear conciencia sobre la realidad de vivir con una enfermedad rara. En Chiesi, nuestro trabajo comienza y termina con los pacientes. Como compañía B Corp estamos comprometidos

en ofrecer nuevas e innovadoras opciones de tratamiento a las personas que viven con enfermedades raras", ha comentado la directora de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Chiesi España, Carmen Basolas.