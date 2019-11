Publicado 28/11/2019 15:11:48 CET

CESIDA y Gilead presentan la campaña de concienciación '¿Cuáles son tus razones para no hacerte la prueba del vih?.

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

CESIDA ha presentado este jueves la campaña de concienciación '¿Cuáles son tus razones para no hacerte la prueba del VIH?', con el apoyo de Gilead y la colaboración desinteresada de Emma García, Eva Isanta y Agoney, cuyo objetivo es hacer hincapié en la importancia de conocer el estado serológico en relación a la infección por VIH y evitar un diagnostico tardío del virus.

Los tres protagonistas explican en un vídeo en clave de humor las razones más comunes de la población para no hacerse la prueba del VIH. Con ello se pretende acabar con los miedos y el desconocimiento sobre la enfermedad, abordando la indetectabilidad, la salud sexual y los diferentes grupos y comunidades más vulnerables a la infección porque, como señala uno de sus hashtag, #LoPositivoEsSaberlo.

Los datos del último informe de vigilancia epidemiológica publicados este jueves por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) muestran que ha habido 3.244 nuevos diagnósticos por VIH en 2018 y el 47,6% de ellos fueron tardíos. Por ello, la campaña pretende recordar que es imprescindible incidir en la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz para tratar a las personas lo antes posible y mejorar su calidad y esperanza de vida.

El presidente de CESIDA, Ramón Espacio, recuerda que "existen muy pocas excusas para no hacerse la prueba y un montón de buenas razones para hacérsela. En España seguimos teniendo unas tasas de diagnóstico tardío cercanas al 50% --advierte--. Diagnosticar de forma precoz supone sin duda un beneficio para la salud individual, pero también para la salud pública ya que las personas con VIH en tratamiento, a las que no se les detecta el virus en sangre, no lo transmiten".

Gilead colabora con esta iniciativa para ayudar y apoyar proyectos que sirvan para avanzar en la lucha contra el VIH, incrementar el diagnóstico y derivación lo antes posible para el cuidado y tratamiento, y aumentar la calidad de vida de estos pacientes. Asimismo, colabora con instituciones y ONG a través de programas de diagnóstico para conseguir disminuir la aparición de nuevas infecciones por VIH y muertes por sida, según los objetivos marcados por la ONU para 2030. En 2018, más de ocho millones de personas en todo el mundo no sabían que estaban infectados y, si una persona desconoce su estado, no puede empezar a recibir tratamiento ni sabe cuáles son las opciones preventivas más adecuadas.

El acto, que se inscribe dentro de la European Testing Week, que este año se celebra del 22 al 29 de noviembre, en vísperas de la celebración del Día Mundial del SIDA, ha contado también con la presencia de Asunción Díaz, responsable de la unidad de vigilancia de VIH/ITS y comportamientos de riesgo del Centro Nacional de Epidemiología del ISCIII.