CECU recomienda comprobar si una web de venta de fármacos cumple con la normativa europea

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha recomendado a las personas que vayan a comprar por Internet medicamentos que no necesitan receta, ya que para el resto está prohibida su venta, que comprueben que la web en la que van a hacer el pedido cumple con la normativa en materia de salud y seguridad recomendadas por la Unión Europea.

Además, la organización ha recordado que se puede verificar si la página web en la que vas a realizar la compra está autorizada para la venta a distancia de medicamentos a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), adscrita al Ministerio de Sanidad.

"La venta ilegal de medicamentos al público a través de Internet constituye una grave amenaza para la salud. Por esta vía entran en el mercado medicamentos falsificados que pueden perjudicar nuestra salud, bien por no contener el principio activo declarado o por llevar otros no informados que pueden provocar alergias o interactuar de forma no previsible con otros medicamentos que estemos tomando al mismo tiempo. Podrían incluso contener sustancias tóxicas u otras sustancias cuya venta no esté homologada por las autoridades sanitarias de nuestro país", ha señalado CECU.

En este sentido, ha avisado de que la situación de pandemia producida por el coronavirus (COVID-19) hace a la población "más vulnerable" ante ofertas que prometen un tratamiento eficaz o la prevención del Covid-19 sin pasar por el consejo facultativo, tan "escaso y valioso" en estos momentos de colapso sanitario. Por eso, ha destacado la importancia de tener "especial precaución" a la hora de adquirir este tipo de productos a través de Internet.