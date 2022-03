Uno de cada diez tratamientos farmacológicos pediátricos recetados no se inician, según un estudio

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nueve por ciento de los tratamientos farmacológicos que se recetan a pacientes en edad pediátrica no llegan a iniciarse, según un estudio observacional llevado a cabo por un equipo del CIBERESP y del grupo de investigación PRISMA del Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) liderado por Antoni Serrano y María Rubio, que ha publicado la revista Pediatrics.

La investigación, que se ha centrado en estimar la prevalencia de la no iniciación de la medicación en la población pediátrica y los factores que determinan este comportamiento, ha evaluado durante un año (entre julio de 2017 y junio de 2018) las pautas de medicación en pacientes menores de 18 años que recibieron al menos una nueva prescripción de 28 subgrupos de fármacos estudiados.

En total, se han emitido 1.539.003 recetas nuevas a 715.895 menores en Cataluña. Se consideró que no se habían iniciado si pasado un mes no se habían retirado de la farmacia y por tanto no había registro de su dispensación. Los resultados han mostrado que la prevalencia general de no iniciación de los tratamientos en el primer mes fue del nueve por ciento.

Asimismo, se han observado grandes diferencias dependiendo del tipo de fármaco, con prevalencias de no iniciación que variaron del 2,6 por ciento para los antibióticos orales al 21,5 por ciento para inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol. También se han observado diferencias según el perfil de población, siendo la no iniciación mayor en los grupos de población más jóvenes (0-2 años) y en los de mayor edad (15-17 años), así como en los hijos/as de familias exentas de copago farmacéutico (poblaciones vulnerables). En sentido contrario, un precio más bajo de los medicamentos disminuye las probabilidades de no iniciar la medicación, del mismo modo que si una prescripción es emitida por un pediatra la probabilidad de que no fuera iniciada es menor en comparación con las que emitían otros médicos.

"La prevalencia de la no iniciación de los tratamientos en pediatría es alta y varía según el tipo de medicamentos y la edad de los menores. Los resultados sugieren que existen inequidades en el acceso a los tratamientos farmacológicos en esta población que deben ser consideradas por los planificadores y proveedores de salud", añaden María Rubio e Ignacio Aznar, líderes del proyecto. "Actualmente estamos llevando a cabo otro estudio entrevistando a padres y madres para explorar cuáles son las motivaciones que les llevan a tomar la decisión de iniciar o no. Este estudio complementará los resultados presentados hasta la fecha", según ha explicado la investigadora predoctoral del CIBERESP, Cristina Carbonell.