Bristol Myers-Squibb lanza una propuesta de plan de cáncer para "el siglo XXI"

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía Bristol Myers-Squibb (BMS) ha presentado este miércoles la 'Guía para planificar el cáncer en el siglo 21. El plan del cáncer: un plan de vida', que ha realizado SI-Health junto con expertos con una importante trayectoria profesional en la materia, para plantear una serie de recomendaciones que sirvan de ayuda a los gestores para avanzar en los aspectos innovadores que debe contener un plan de cáncer, así como en aquellos elementos que precisan ser abordados durante su proceso de implementación.

La Guía revisa en profundidad, y toma como referencia las tendencias actuales en la planificación para abordar el diagnóstico y tratamiento del cáncer en países de referencia, extrayendo las claves para el adecuado diseño e implementación de este tipo de planes a partir de la experiencia previa de otros países y regiones.

En el acto de presentación, que se ha celebrado en la Real Academia Nacional de Medicina en Madrid, su presidente, Eduardo Díaz-Rubio, ha contado cómo ha sido el proceso de contar un plan de cáncer en España, un aspecto para el que "siempre ha faltado la financiación". "No ha faltado instituciones ni personas que hayan intentado conseguirlo, hemos estado en comisiones del senado y del Congreso, pero los aspectos de financiación y evaluación no se han llevado a cabo", han lamentado.

A su juicio, este es claramente el punto sobre el que hay que trabajar. "Falta esa fase de implementación y financiación, ese es el trabajo que nos queda por delante. Tenemos que aprender de los errores anteriores y convencer a los políticos de cómo deben de hacerse las cosas. Me alegro de que hoy BMS haya puesto las mimbres necesarias para que se desarrolle este tipo de guía", ha apuntado.

En la misma línea, el director de SI-Health, Rafael Bengoa, ha reivindicado la importancia de contar con una financiación adecuada. "Un plan nacional sin un presupuesto no es un plan, es un papel. Es muy importante no hacer un sofisticado proceso de planificación si no tienes garantizada una financiación que es clave en la implementación", ha resaltado.

Por otra parte, el experto ha apuntado a otro de los aspectos en los que hay que incidir. "La innovación diagnóstica está yendo a una velocidad enorme. Sin embargo, la parte de la gestión no va a la misma velocidad. Hay una falta de alineamiento entre la velocidad de los descubrimientos y la organización en la que se tiene que ubicar. Esto es importante porque seguimos teniendo un modelo de atención y prestación que está en muchos casos más en el siglo pasado que en este", ha detallado.

Según los datos expuestos por Bengoa, hasta un tercio de las comunidades autónomas españolas cuentan con un plan de cáncer, por lo que la idea de la Guía es "indicar a las demás unas cuantas indicaciones para que no se quede en un plan sino que se implemente también". "España, con el modelo sanitario que tiene, es evidente que puede avanzar de una forma más ambiciosa", ha resaltado.

El vicepresidente y director general de Bristol-Myers Squibb, Roberto Úrbez, ha puesto en valor la labor de la compañía contra el cáncer. "Formamos parte de la historia de la Oncología desde hace décadas. Nuestra organización es capaz de estudiar el cáncer desde todos los ángulos y desarrollar medicamentos que pueden cambiar la vida de los pacientes. Deseo que este trabajo ayude con equidad a aumentar la vida de los pacientes y su calidad de vida", ha comentado.