Boehringer Ingelheim participa en la 4ª edición de #100tífiques para visibilizar a las mujeres en la ciencia

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Boehringer Ingelheim participa por tercer año consecutivo en la iniciativa #100tifiques, un proyecto de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació que cuenta con la participación de 472 mujeres, entre las que figuran 9 mujeres de Boehringer Ingelheim expertas en ámbitos como medicina, tecnología y ciencia.

Estas impartirán charlas divulgativas simultáneas a alumnas de 6º de primaria y 1º de la ESO de 427 escuelas catalanas, con el objetivo a corto plazo de contribuir a crear y divulgar roles y modelos femeninos en el ámbito de las ciencias y las ingenierías y promover buenas prácticas que lleven a la igualdad de género.

Estas 9 científicas de la compañía son: Alexandra Ballester, Head of Clinical Trial Monitors; Silvia Corretgé, Head of Clinical Development & Operations; Anna Ferrer Garcia, Microbiology Lab I&O Responsible;

Ana-Lucía García, Head of IT Clinical Trial; Arantxa García, Head of Medical Affairs Cardio-Renal Metabolic; Montse Portella, Head of IT OPS Factory Automation; Elena Gobartt, Área Medicina: Head of Medical Affairs Specialty Care; Montse Miró, Medical & Healthcare Organizations Manager, y Amanda Gilabert, Manager FF Respimat.

"Está demostrado que las mujeres tenemos muchas cualidades que nos permiten ser buenas científicas como la perseverancia o el poder de observación. Es por ello que animo a las jóvenes a huir de los estereotipos y emprender una carrera científica", afirma Elena Gobartt, gerente de Medical Affairs Specialty Care.

"Creo que soy muy afortunada porque, por un lado, tengo todo lo que son las IT y las nuevas tecnologías, y la oportunidad de recibir constantemente información y aprender sobre ello y, por otro lado, tengo la oportunidad de trabajar con investigadoras, doctoras y todos aquellos que trabajan para conseguir que un medicamento sea seguro y responda a las necesidades" valora Ana García, Head of IT of Clinical Trial.

Según la UNESCO, solo un 28 por ciento de los investigadores del mundo y un 35 por ciento de los estudiantes de carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) son mujeres. La media europea de mujeres investigadoras está en el 33 por ciento y la proporción de doctoras en ámbitos STEM en la Unión Europea es del 37,1 por ciento.

Ante esto, #100tífiques hace visible y destaca la relevancia actual y el papel estratégico de las mujeres en la ciencia y la tecnología, motivando así, desde edades tempranas, al estudio de la ciencia y tecnología, haciendo frente a los estereotipos de género.