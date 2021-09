Boehringer Ingelheim inaugura un proyecto dedicado a la atención sanitaria basada en el valor

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Boehringer Ingelheim y la escuela de negocios IESE han inaugurado la nueva edición del programa 'Changing Health: Liderando la transformación de la gestión sanitaria', que se extenderá hasta finales de 2022 y que estará dedicada a la atención sanitaria basada en el valor.

La jornada inaugural ha contado con la presencia del profesor Michael E. Porter (cátedra Bishop William Lawrence University en la Harvard Business School), experto académico en el campo de la salud, al que ha dedicado gran parte de su carrera. Durante la conferencia, Porter ha afirmado que, debido a la pandemia, se ha hecho patente la necesidad de mejorar la prestación de los servicios de salud, y ya se están dando muchos cambios a nivel sanitario en todo el mundo, se están repensando los procesos de toda la vida y se están acelerando las transformaciones que ya estaban en marcha. "Tenemos, pues, frente a nosotros una oportunidad muy emocionante que debemos tomar como tal", ha asegurado Porter.

En su intervención virtual, dirigida a directivos de la salud de comunidades autónomas y hospitales, Porter ha indicado que ya no hay dudas sobre cómo aumentar el valor de la atención sanitaria. "Tenemos que pensar en restructurar la forma de prestar atención sanitaria de forma holística y reorganizar la atención, no en torno a las especialidades, no en torno a los ámbitos de la medicina, sino en función de las condiciones médicas de los pacientes que atendemos", ha precisado.

En este sentido, ha animado a los participantes a activar el cambio y a empezar a medir, ya que es cuando se tiene constancia de los números que se pueden establecer objetivos concretos y áreas de mejora. Tal y como ha resaltado, Michael E. Porter, "debemos conseguir que todos los organismos implicados en el sistema se den cuenta de que el objetivo de la asistencia sanitaria es ofrecer valor a los pacientes".

Por su parte, el director general de Boehringer Ingelheim España, Peter Ploeger, ha explicado que, para conseguir una atención centrada en el paciente y optimizar los procesos asistenciales, es necesaria una "transformación del sistema sanitario basada en el equilibrio óptimo y sostenible, tanto en el tiempo como en su forma, entre una alta calidad de la atención y una alta calidad de vida de los pacientes".

Ploeger también ha resaltado el poder de las alianzas y la necesidad de coordinación entre todos los componentes del Sistema Nacional de Salud para afrontar con eficiencia los retos del sistema sanitario. "Todos nosotros tenemos la misión y el deber de contribuir a la búsqueda de la excelencia en la gestión sanitaria, porque todos nosotros somos agentes que podemos aportar una verdadera atención basada en el valor", señala.

"Con la conferencia del profesor Porter hemos introducido el que será el foco principal de las actividades para el curso que viene: la asistencia sanitaria basada en el valor", asegura el profesor Antoni García Prat, director del Fondo de Investigación en Cronicidad Boehringer Ingelheim-IESE.

Él mismo añade que bajo este término se ampara el objetivo de unificar todas las fuerzas y talentos del sistema sanitario para alcanzar resultados tangibles y medibles en el manejo de cada una de las condiciones médicas de los pacientes, tanto desde el punto de vista puramente clínico como de experiencia del propio paciente.

Tal y como asegura el profesor García, "hace falta que el sistema asistencial desarrolle herramientas de información, métricas y estándares de resultados deseados para poder establecer comparaciones entre los proveedores asistenciales y premiar económicamente aquellos que aporten más valor de forma tangible y demostrable". "Esta será la forma para que el sistema encuentre la oportunidad de mejora en sus procesos y revisar sus estructuras con el fin de organizar la asistencia alrededor de la vivencia del paciente, y no en torno a la especialidad clínica", concluye.