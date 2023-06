Boehringer Ingelheim bate récord de inversión en I+D+i en España en 2022, superando los 46 millones de euros

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Boehringer Ingelheim España ha vuelto a batir su récord de inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en 2022, con una cifra que se eleva a los 46,1 millones de euros, un 8,2% más respecto a 2021 (42,6M€). Esta cantidad representa un 9,2% sobre las ventas netas del segmento de productos farmacéuticos de prescripción durante dicho ejercicio.

Este esfuerzo, además, señalan, "confirma el propósito de la compañía de seguir transformando la vida de las generaciones presentes y futuras, ya que ha permitido ayudar a más de 1.100.000 pacientes en España".

En línea con esta tendencia positiva, Boehringer Ingelheim España también ha registrado en 2022 un incremento del 11,3% de las ventas netas respecto al 2021. Los medicamentos del área de salud humana para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y metabólicas, así como las respiratorias, siguen siendo los que más contribuyen a las ventas netas.

"Fieles al propósito de la compañía, nuestro objetivo es mejorar la vida de las personas y los animales, en especial en aquellas áreas con necesidades médicas no cubiertas. Los resultados de cierre de 2022 son una muestra de ello y ponen en valor la labor de Boehringer Ingelheim por y para los pacientes y posicionan a la empresa como agente clave en el ecosistema sanitario nacional" afirma Peter Ploeger, director general de Boehringer Ingelheim España y director a su vez de la división de Salud Humana.

Por su parte, la doctora María Diaz Lorente, directora gerente de la Dirección Médica e I+D en Boehringer Ingelheim España, ha afirmado que son conscientes de que, "aun los grandes avances médicos en las últimas décadas, todavía existe un gran número de enfermedades que necesitan de soluciones terapéuticas" y, ha añadido, que desde Boehringer Ingelheim saben "cómo contribuir para que los pacientes mejoren su calidad de vida".

Para ello, la compañía se focaliza en seis áreas terapéuticas principales de investigación y desarrollo: enfermedades cardio metabólicas, enfermedades respiratorias, oncología, inmunología, salud mental y enfermedades de la retina.

BOEHRINGER INGELHEIM Y LA INNOVACIÓN

Boehringer Ingelheim aporta valor a través de la "innovación", recuerdan, señalando que "este año esta misión se traduce en que la compañía desde España ha participado en 49 ensayos clínicos internacionales de salud humana y ha invertido 10,1 millones de euros en desarrollo clínico internacional, lo que supone un incremento del 7,4% respecto al año pasado". De estos, 16 se encuentran en fase I - todos ellos del área oncológica - y 25 en fase II - de inmunología, oncología, respiratorio, salud mental y cardio metabolismo -. En los ensayos, se han implicado más de 349 pacientes de 58 centros sanitarios individuales, que contabilizan un total de 178 participaciones de centros clínicos repartidos por el territorio nacional.

En cuanto a moléculas ya comercializadas, en 2022 la compañía ha participado en 15 estudios de productos ya accesibles en el mercado. Se han investigado aspectos como la calidad de vida o las post-autorizaciones, además se han hecho estudios fármaco económicos y no intervencionales. En la actualidad, la compañía farmacéutica cuenta con alrededor de 100 proyectos en todas las fases del proyecto de investigación y el objetivo es que el 75% de estos sean la primera molécula en su clase de principio activo o en una nueva área terapéutica. Cabe destacar que más del 50% de las mismas tienen el potencial de convertirse en avances decisivos.

LOS HUBS INTERNACIONALES DE LA COMPAÑÍA EN ESPAÑA

La farmacéutica alemana dispone de 3 hubs internacionales (IT Hub, Delivery Unit y Regulatory Affairs) en Sant Cugat del Vallès. Gracias a ellos, la sede corporativa española se ha convertido en un site estratégico para el Grupo a nivel global.

Para Torsten Eschenbrenner, director financiero de Boehringer Ingelheim España: "los buenos resultados comerciales nos permiten la capacidad financiera de cubrir la gran cartera de proyectos. Nuestra competitividad y rentabilidad son la base para descubrir nuevas terapias innovadoras, crecer a medio y largo plazo e invertir cada vez más en nuevas tecnologías que permitan mejorar la vida de más pacientes".

Mientras, a nivel global, la compañía ha reforzado un año más su compromiso en materia de sostenibilidad con su estrategia "Desarrollo sostenible para las generaciones", alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

"Nuestra compañía trabaja para transformar la vida de las personas y los animales de las generaciones presentes y futuras considerando los recursos, el entorno, los profesionales que forman parte de nuestro equipo y las sociedades donde actuamos", afirma Ploeger.

En este sentido, puntualiza, "Boehringer Ingelheim hace frente a los retos de desarrollo sostenible interrelacionados desde un sentido amplio poniendo el desarrollo sostenible en el centro del negocio". Éste, se divide tres pilares - More Health, More Green y More Potential - que abordan la salud de las personas, los animales y el medio ambiente de manera integral.

A través del pilar More Health, la compañía desarrolla soluciones que fomentan el acceso universal a la atención médica, contribuyendo a dar solución a necesidades médicas no cubiertas y a garantizar la seguridad alimentaria. Dentro de este pilar, una de las iniciativas más destacadas es 'Changing Health', la plataforma relacional en colaboración con IESE Business School para acompañar a los gestores sanitarios en la evolución y transformación del sistema de salud. Por otro lado, la compañía también forma parte de 'Cronicidad: Horizonte 2025', la principal plataforma de sensibilización sobre la cronicidad en España desde una perspectiva multidisciplinar.

Dentro del pilar More Potential, que se centra en mejorar la salud de las personas y las comunidades donde residen a través de la promoción de la sostenibilidad y la inclusión colectiva, la compañía muestra su compromiso por la diversidad de género, generacional y cultural. Boehringer Ingelheim se ha adaptado a los nuevos tiempos, permitiendo a los colaboradores la flexibilidad y la conciliación, al mismo tiempo que la empresa vela por su salud física y mental. Con estos valores, la compañía ha logrado ser Top Employer por 8º año consecutivo en España y 3º a nivel global, posicionándose entre los 15 mejores empleadores del mundo.

Actualmente, la sede de Sant Cugat del Vallès cuenta con cerca de 1.600 colaboradores, procedentes de 41 nacionalidades distintas. Además, la compañía apuesta por la captación de talento y por romper la brecha de género, con un 51% mujeres (55% de ellas en cargos directivos) y un 49% hombres. Este año, se han invertido casi 1,2 millones de euros en formación interna y más del 40% de las posiciones vacantes se han cubierto con candidatos internos.

Por último, en línea con los objetivos del pilar More Green, que apuesta por una mejora de la salud medioambiental, la sede corporativa de España utiliza un 100% de energía eléctrica renovable. El site de Sant Cugat del Vallès cuenta con 487 placas fotovoltaicas instaladas, gracias a las cuales se han ahorrado 10 toneladas CO2, y también dispone de 8 cargadores eléctricos.

Además, se han utilizado 466 toneladas de materiales reciclados y se han recuperado 11.477 m3 de agua reutilizada en las instalaciones. Adicionalmente, se ha conseguido reducir un 16% los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), un 11% el uso de papel y cartón, y un 20% el uso de plástico. En reconocimiento a todos estos hitos, la compañía ha recibido la Certificación Carbon Neutral de Alcance 1 y 2, el reconocimiento LEED GOLD, el Premio Sigre Respimat y el Certificado Europeo de Movilidad Sostenible.