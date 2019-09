El BOE publica los nuevos precios de referencia de medicamentos, que supondrán un ahorro de más de 118 millones de euros

Publicado 19/09/2019 10:40:54 CET

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la orden del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social por la que se actualizan los precios de referencia de 16.454 medicamentos del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que se estima que suponga un ahorro de 118,49 millones de euros.

Este sistema, implantado en España desde hace 20 años con el objetivo de controlar los precios de fármacos financiados, permite crear conjuntos de referencia cuando se cumplen diez años de la autorización del tratamiento en España, o en cualquier país de la Unión Europea, siempre que exista, al menos, un medicamento financiado en el SNS distinto al original y sus licencias.

Además, facilita la revisión del precio de los ya existentes. De hecho, y tal y como ha informado el departamento que dirige en funciones María Luisa Carcedo, el precio de referencia de cada conjunto de medicamentos se calcula en base al menor coste por terapia y día de las presentaciones incluidas en cada uno.

No obstante, y con el fin de garantizar el suministro de los medicamentos no sustituibles por ningún otro de los actualmente financiados por el Sistema, se ha adoptado la solución de no revisar el precio de referencia de los medicamentos calificados por la Organización Mundial de la Salud como "esenciales", es decir aquellos que deben estar disponibles en todo momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada, y a un precio asequible para todas las personas.

Ante esto, la orden publicada en el BOE crea 18 nuevos conjuntos de presentaciones de medicamentos que se dispensan en las farmacias y otros 16 de ámbito hospitalario. Además, revisa los precios de 419 medicamentos dispensables en las oficinas de farmacia y 207 a nivel hospitalario, y suprime 11 fármacos de farmacia y 11 de hospital. En total, se han revisado 16.454 medicamentos, de los cuales 13.469 se dispensan en farmacias y 2.985 en hospitales.

Se calcula que esta orden supondrá un ahorro de 118,49 millones de euros, de los que 79,44 millones vendrán de los medicamentos de dispensación hospitalaria y 39,05 de los dispensados en las oficinas de farmacia, de los que 5,31 millones de euros "repercutirán directamente en la ciudadanía", tal y como ha informado el Ministerio de Sanidad.

Respecto a los plazos de aplicación de los precios, la orden establece que los laboratorios deberán suministrar los medicamentos a su nuevo precio industrial de referencia desde este viernes, un día después de la publicación de la normativa en el BOE, y los distribuidores tendrán 20 días naturales para cambiar el precio.

Asimismo, las farmacias podrán dispensar el medicamento al precio de venta al público anterior a esta reducción hasta el 31 de octubre, y se liquidarán con los nuevos precios las facturaciones de recetas oficiales al SNS, incluidas las correspondientes a las mutualidades de funcionarios, cerradas a partir del 1 de noviembre.