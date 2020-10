Bayer presenta #UnMaillotVital, una campaña en redes para visibilizar la hemofilia

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

#UnMaillotVital para pedalear por la hemofilia es el nombre de la campaña que Bayer ha puesto en marcha para dar visibilidad, mediante las redes sociales, a esta enfermedad; y reforzar su compromiso con todas las personas que la padecen, así como con las asociaciones de pacientes que les prestan soporte y asistencia.

La campaña finalizará con una donación a la Federación Española de Hemofilia (Fedhemo) para ayudar a impulsar los proyectos de Servicio de Transporte de Medicación a Domicilio especializado en tratamiento de Hemofilia (Home Delivery) y el Servicio de Atención Psicológica. A causa de la crisis de la Covid-19, ambos proyectos han cobrado una especial relevancia y ha sido necesario reforzarlos para ofrecer un mayor soporte a las personas afectadas por este trastorno.

La iniciativa cuenta con Pau Salvà, ciclista profesional con hemofilia, como embajador. Salvà lleva desde 2016 pedaleando junto a Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana (ASHECOVA) y Bayer para inspirar a otras personas con este trastorno y animarles a alcanzar sus metas como parte de la iniciativa #Pedaleaporlahemofilia.

Para participar en esta iniciativa, los usuarios de redes sociales podrán compartirla con los 'hashtags' #UnMaillotVital y #Pedaleaporlahemofilia. Cuando se alcancen los 500 'impulsos vitales', se realizará la donación a Fedhemo. Para más información, se puede acceder a 'www.unmaillotvital.com'.

"Con mi participación en #UnMaillotVital me gustaría poner de manifiesto que esta no es una patología incapacitante, y animar a todas las personas con la enfermedad a que practiquen sus aficiones y lleven una vida físicamente activa, ya que el deporte es muy importante cuando se tiene hemofilia" ha comentado Pau Salvà. "Hoy en día, con la posibilidad de individualizar el tratamiento, para que se adapte a las necesidades de cada paciente, la hemofilia no supone un impedimento en el día a día de las personas que la padecen" ha añadido.

Por otro lado, el secretario de Fedhemo, Miguel Ángel Martín, ha destacado la importancia de estas campañas, "ya que se da información sobre la hemofilia a la ciudadanía y, además, las campañas que fomenten el deporte y la actividad física son fundamentales para las personas con hemofilia, pues aumentan la calidad de vida y el bienestar en general".