Bayer y Northpond Ventures lideran la ronda de financiación para Triumvira Immunologics, empresa biofarmacéutica que desarrolla una novedosa plataforma para diseñar linfocitos T para atacar tumores, completó con éxito una ronda de financiación Serie A de 55 millones de dólares.

La financiación estuvo coliderada por Leaps by Bayer, la unidad de inversión de impacto de Bayer AG, y Northpond Ventures. Otros inversores adicionales han sido Oceanpine Capital y Viva Biotech Holdings, y entre los inversores preexistentes se encuentran Bloom Burton & Co. y el Centre for Commercialization of Cancer Immunotherapy (C3i).

Los linfocitos T son un tipo de glóbulos blancos que resultan fundamentales para eliminar las células anómalas y cancerosas del cuerpo de los individuos sanos. En los pacientes con cáncer, estos linfocitos T con frecuencia no reconocen o no atacan eficazmente las células cancerosas. Las nuevas terapias con linfocitos T tienen el potencial de transformar el tratamiento del cáncer y potencialmente incluso proporcionar una cura.

Triumvira se compromete a desarrollar nuevas terapias de linfocitos T que sean más seguras y más eficaces que los tratamientos actuales de terapia celular contra el cáncer, incluidas las terapias con receptor de antígeno quimérico (chimeric antigen receptor, CAR) y con receptor de linfocitos T (T-cell receptor, TCR) de diseño.

Esta financiación permitirá a Triumvira impulsar múltiples programas autólogos y alogénicos en el contexto de estudios clínicos para tumores sólidos y neoplasias malignas hematológicas.

Curar y prevenir el cáncer es una de las principales áreas de interés de Leaps by Bayer, ya que esta enfermedad todavía representa uno de los problemas de salud más acuciantes en la actualidad, especialmente porque no existen muchas terapias curativas o preventivas disponibles.

"Estamos entusiasmados con el potencial de la plataforma de Triumvira. Representa una oportunidad única en el desarrollo de terapias celulares de próxima generación que prometen abordar cánceres hasta ahora incurables", ha destacado Juergen Eckhardt, MD, Director de Leaps by Bayer.

ACOPLADOR DE ANTÍGENOS DE LINFOCITOS T

La tecnología fundamental de Triumvira es el acoplador de antígenos de linfocitos T (T-cell Antigen Coupler, TAC). El TAC es una molécula híbrida que abarca múltiples dominios de proteínas para combinar las capacidades de ataque a los tumores con la propia maquinaria de activación de los linfocitos T, aprovechando el potencial para el desarrollo de terapias superiores en una mayor variedad de pacientes con neoplasias sólidas o líquidas.

Los datos preclínicos de Triumvira con programas autólogos y alogénicos demuestran diferencias biológicas únicas entre los linfocitos T diseñados con TAC y los linfocitos T de CAR de segunda generación, ya que los linfocitos T diseñados con TAC muestran ausencia de señalización tónica, fuerte penetración tumoral y persistencia a largo plazo. Estas propiedades funcionales ayudan a los linfocitos T diseñados con TAC a producir una fuerte actividad antitumoral y ninguna evidencia de toxicidad, especialmente en modelos de tumores sólidos.

"Con tantas empresas de diseño de terapias de linfocitos T que desarrollan nuevas tecnologías de linfocitos T, la clave es la diferenciación", ha indicado el doctor Paul Lammers, presidente y CEO de Triumvira.

"Estamos entusiasmados de que un grupo sólido de inversores se una a nuestro consorcio de la Serie A, y crean en la promesa de nuestra tecnología patentada TAC, que incorpora un diseño innovador, bien diferenciado y patentado. A medida que desarrollamos nuestra tecnología con potencial de ser utilizada en el tratamiento de tumores hematológicos y sólidos, esperamos mostrar muy pronto esta diferenciación en ensayos clínicos y ofrecer un beneficio significativo a los pacientes con cáncer", ha añadido.