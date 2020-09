Bayer lanza una nueva edición de su concurso de monólogos científicos para estudiantes de secundaria

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bayer, en colaboración con Big Van Ciencia y el apoyo de Parc Científic de Barcelona y Save the Children, ha puesto en marcha una nueva edición de 'Cuestión de ciencia', una iniciativa que reta a los estudiantes de secundaria a dar respuesta a algunos de los mayores desafíos globales en materia de salud, alimentación y sostenibilidad, de una forma distendida y diferente, y con un claro foco social en este año.

Cuestiones como ¿cómo podemos apoyarnos en la tecnología para ayudar a la salud de los más vulnerables en nuestros entornos? o ¿cómo podemos mejorar los hábitos de alimentación y reducir el desperdicio de alimentos?, son algunas de las preguntas a las que los jóvenes tendrán que dar respuesta en esta iniciativa.

El formato seguirá siendo el de los monólogos científicos, un ejercicio práctico que estará dirigido por Big Van Ciencia y que espera facilitar el aprendizaje creativo.

En esta nueva edición de 'Cuestión de ciencia' 2.0, la sostenibilidad y la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se refuerzan como ejes claves, que guiarán el desarrollo de la iniciativa, teniendo muy presentes el apoyo a aquellos centros que más puedan beneficiarse de los recursos y el apoyo que ofrecen.

Para ello, y además de Big Van Ciencia, Save the Children se une a esta iniciativa que surgió en 2019 impulsada por Bayer en su 120 aniversario en España, y que ahora se renueva para seguir apoyando la sociedad española y muy especialmente la educación en este momento.

Laura Diéguez, directora de Comunicación, Asuntos Públicos Corporativos y Sostenibilidad para España y Portugal, explica que "vivimos un momento especialmente retador como sociedad en el que la ciencia ha recuperado una posición angular. Desde Bayer, con esta nueva edición de Cuestión de Ciencia, queremos invitar a los jóvenes a buscar respuestas en la ciencia, y acompañar al profesorado, a través de innovadores recursos educativos, en su fomento del espíritu crítico entre los jóvenes", añade.

En este sentido, destaca que "iniciativas como 'Cuestión de ciencia' nos invitan además a mirar con optimismo hacia el futuro y, guiados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, poner en práctica nuestra visión, 'Salud y alimentación para todos', comprometidos con una educación de calidad y la reducción de las desigualdades".

Por su parte Andrés Conde, director general Save the Children España, ha apuntado que, "a pesar de que este año la vuelta a las aulas va a ser muy complicada, con altos niveles de estrés para la infancia y las familias, podría suponer una oportunidad sin precedentes para la educación con el objetivo de reducir los elevados niveles de repetición, segregación, inequidad y abandono escolar, especialmente para el alumnado con pocos recursos".

Según la organización internacional Save the Children, "aproximadamente el 40% de los niños y niñas en riesgo de exclusión que participan en nuestro programa de lucha contra la pobreza infantil en España, no dispone de ningún equipamiento tecnológico para poder continuar con su educación no presencial".

Por ello, teniendo en cuenta los informes y estudios de esta organización internacional de atención a la infancia, la iniciativa "Cuestión de ciencia" desea acercarse especialmente a aquellos centros educativos ubicados en entornos vulnerables, y que podrían presentan un mayor índice de brecha digital. La iniciativa contribuirá, con un total de 10.000 euros en premios, a la mejora del equipamiento digital y tecnológico de los centros.

Asimismo, se amplía el recorrido y a los ya habituales en Madrid, Barcelona y Andalucía, sumará Valencia y Asturias y mantendrá abierta la convocatoria digital a todos los centros del Estado.

Además, conscientes de que en estos momentos de excepcionalidad el profesorado ha tenido que realizar un mayor esfuerzo para adaptarse a la situación, Bayer quiere apoyar a los docentes con recursos que den respuesta al modelo de educación flexible que se va a instaurar en la mayoría de aulas españolas, ofreciendo herramientas que sean útiles tanto para el desarrollo presencial como el digital.

Además, para dar mayor soporte y acompañar durante todo el proceso al profesorado, la compañía ha habilitado sesiones de formación online con Big Van Ciencia sobre creación de monólogos científicos en el entorno digital, con el objetivo de incrementar las capacidades narrativas y artísticas y ofrecer recursos a estos profesionales de la educación.

"Dotar a los docentes de recursos útiles y material pedagógico para fomentar la divulgación científica es clave para acercar la ciencia a los jóvenes, aprovechando además el momento y la versatilidad que ofrecen las herramientas digitales y el uso de estos canales para acercarse al alumnado", ha apuntado Oriol Marimon, presidente de Big Van Ciencia.

En esta edición, Bayer premiará con 10.000 euros los mejores monólogos, cantidad que se destinará a la mejora del equipamiento digital y tecnológico de los centros de los monólogos ganadores. Estos reconocimientos también se completarán con premios individuales para los jóvenes que participen en la final.

Big Van Ciencia seleccionará dos monólogos de cada uno de los centros que visite, y otros dos de los que se hayan presentado a través de la modalidad "candidatura libre". Los 12 finalistas asistirán a la final que se celebrará el próximo 11 de febrero de 2021 y sus ganadores recibirán 3.500 euros (1º premio), 2.000 euros (2º premio) y 1.500 euros (3º premio) en material tecnológico y digital para su centro.

La iniciativa, que se pone en marcha este mes de septiembre, cuenta con una trayectoria exitosa en su primera edición, en la que la actividad se acercó a más de 3.000 chicos y chicas de centros educativos de toda España y recibió más de 100 candidaturas.