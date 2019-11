Asturias, pionera en implantar un programa informático de Bayer de gestión de dosis de radiación ionizante

Publicado 11/11/2019 15:03:00 CET

MADRID, 11 Nov.

Asturias será una de las comunidades pioneras en implantar en todas sus instituciones sanitarias un programa informático de gestión de dosis de radiación ionizante, de Bayer para el control y la gestión de la dosis de radiación y de contraste.

El programa, que está en fase de implementación, es una plataforma integral que ofrece herramientas para mejorar la calidad asistencial e incrementar la eficiencia en el diagnóstico por la imagen1. En Asturias se pondrá en marcha la parte de gestión de la dosis de radiación. El programa informático permite gestionar y almacenar la información de la dosis de radiación, generar alertas según niveles de referencia de dosis, optimizar los protocolos para cumplir con el principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable, tan bajo como sea razonablemente posible) y comparar equipos y centros distintos para obtener informes.

La plataforma informática, señalan desde la compañía, "permite disponer, registrar y transferir a la historia clínica del paciente, la información completa de la dosis de radiación y contraste recibida por el mismo, permitiendo su seguimiento a lo largo del tiempo". Así, continúan, "se eliminan redundancias, se reducen errores y se estandariza el control de calidad, mejorando la exactitud del diagnóstico".

Por otra parte, ofrece un control dosimétrico histórico del paciente, para saber qué dosis de radiación, protocolos y modalidad deben fijarse para una toma de decisión informada. Además, ayuda a cumplir con la directiva 2013/59/EURATOM1, ya que automatiza la elaboración de los informes y documentación de la dosis de radiación.

El programa facilita distintas mediciones de la dosis, entre ellas la dosis absorbida por órgano o región corporal y la dosis acumulada, y la dosis efectiva para cada prueba y paciente según la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP, siglas en inglés).

Otra de las características de este programa informático que se implantará en Asturias es que permite simular el impacto en la dosis por órgano y efectiva resultantes en caso de modificación de los parámetros de la prueba, a la vez que se puede gestionar de forma integral los protocolos aplicando un estándar común en todos los equipos. Al mismo tiempo, al registrar toda la información y analizarla, facilita al profesional sanitario tomar decisiones informadas basadas en datos de la experiencia acumulada.